Javier Castrilli denunció una red de corrupción en el arbitraje del fútbol argentino

Domingo 12 de enero de 2020 | 22:41hs.

Determinante, como en su época como árbitro, Javier Castrilli realizó una fuerte denuncia sobre una red de corrupción en el fútbol argentino. El histórico referí habló de una extorsión para los hombres de negro y de un "premio y castigo" para aquellos que cumplan o no con los pedidos que les llegan, según dice, desde arriba.





"Hay una tendencia a amedrentar a los árbitros. Le dicen 'vos hacés esto y si no te vas'. A muchos árbitros los hicieron renunciar al SADRA (Sindicatos de Árbitros de la República Argentina) porque si no iban a perder su fuente laboral", aseguró el Sheriff en diálogo con TN Deportivo.







A sus vez, hizo referencia al ascenso que lograron distintos árbitros luego de haber tenido actuaciones muy polémicas. "Vemos como muchos árbitros que han tenido actuaciones muy paupérrimas en el Ascenso y en el fútbol del interior, a través de los años fueron escalando posiciones", apuntó Javier Castrilli.







Las frases más fuertes de Javier Castrilli







-"En otro momento, estos muchachos no llegarían ni siquiera a la B Nacional".-"Cuando a muchos equipos les va bien con un árbitro, ese árbitro se repite. Por ejemplo, Central Córdoba de Santiago del Estero en 2018, que después terminó ascendiendo. Prácticamente, el 50% de los partidos que jugó este equipo fueron dirigido por dos árbitros: Méndez Cedro y Novelli. Claro, les va bien y los repiten. Después ves cómo esos árbitros siguen escalando".-"El presidente del Consejo Federal es Pablo Toviggino, que es santiagueño. El que denunció la corrupción fue el presidente del Tribunal de Disciplina, Antonio Raed, que renunció por agobio moral, diciendo que los arbitrajes estaban amañados. Después el vértigo del día a día hacen que todo eso se tapen, se diluya y nadie lo tome en cuenta".-"Todas estas cosas que estamos hablando no es que yo hago la denuncia, la hacen los propios protagonistas".-"Cuando ves ahora que se está yendo a la disolución de un sindicato, compran las voluntades. Lo compraron a Pezzotta, que era el secretario gremial del SADRA; lo compraron a Pompei que era el secretario de prensa del SADRA, dándoles cargos en la AFA. Lisa y llanamente, Pablo Toviggino le dijo a Pompei: "A mí me falta la firma, si vos renunciás al SADRA sos instructor de la AFA". Al día siguiente renunció. ¿Esto por qué? El SADRA fue el único sindicato que denunció ante Toviggino que hubo irregularidades en las designaciones de los árbitros".-"Se utiliza un esquema perverso y discriminatorio. Para aquellos que hacen "las cosas bien" se les paga con ascenso y partidos, que es dinero, cuando otros no hacen las cosas como ellos quieren, no renuncian, no se les da partidos. Hay muchos árbitros a los que los tienen parados, que no les dan partido".-"A los árbitros los usan para determinados fin. Si ven que el árbitro no les dio la oportunidad de ganar a un equipo, lamentablemente deja de dirigir".-"Se los condiciona a los árbitros. Es un escándalo como se los está manipulando desde la figura de Toviggino".-"Federico Beligoy es un empleado que hace las cosas bien para la patronal, cuando es el Secretario General de otro gremio. No se puede estar de los dos lados del mostrador. El año pasado echaron a 20 árbitros, muchos de la Asociación Argentina de Árbitros, y los defendió el mismo que los echó".-"Hay una tendencia a amedrentar a los árbitros. Le dicen "vos hacés esto y si no te vas". A muchos árbitros los hicieron renunciar al SADRA porque si no iban a perder su fuente laboral".-"¿La solución? Todo parte desde la capacitación, la formación humana. Si tuviéramos una formación humana, ética y moral, vas a tener árbitros que pagarían por dirigir, que se pararían de mano frente a la extorsión. Existen esos árbitros, los ejemplos son Pitana y Maidana que no renunciaron. Hay muchos árbitros que pierden su carrera por no ceder a las presiones dirigenciales. Hay que apoyarlos".