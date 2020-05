Jardines maternales en crisis piden subsidios para no cerrar sus puertas

Viernes 22 de mayo de 2020 | 10:30hs.

El pasado jueves, el Ministerio de Educación de la Nación aseguró que los jardines de infantes y los jardines maternales de gestión privada podrán continuar con el proceso de adhesión al Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19.





En la provincia de Misiones son aproximadamente 26 los Jardines Maternales que se encuentran en crisis y buscan la manera de poder seguir con sus puertas abiertas. Sin la presencia de los niños en las salas se les hace cada vez más complicado el pago de sueldos y los gastos tributarios.





Mercedes Montoto, directora del Jardín Maternal del Centro Privado Infantil (Ceprin) dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y contó, "estamos sin actividad en absoluto por lo tanto estamos en crisis, hemos hablado y empleado varias notas con otros jardines como para poder ver cómo se palea esta situación porque nosotros dependemos pura y exclusivamente del compromiso y de la ayuda de los padres que son cada vez menos lo que pueden colaborar por la situación que estamos atravesando".





"Es difícil porque no alcanza para todo lo que podemos abonar, seguimos sin subsidio y eso es lo que nosotros estamos pidiendo o también la posibilidad de poder abrir las puertas ya que en la provincia hace más de 15 días no tenemos casos. Si bien un jardín maternal da educación también se da un servicio porque el niño aprende desde que nace, estamos educando pero no pertenecemos a esa área", explicó la directiva.





En un centro de atención infantil trabajan de 10 a 20 personas ya que por ley se debe contar con una maestra o auxiliar cada 5 niños, "no es como una escuela que tiene 40 chicos dentro de una sala, es mucho más pequeño pero muchos son los niños que abandonaron porque los padres no pueden mandarlos por la situación económica y solicitan la atención a un niñero. Dentro de nuestras posibilidades estamos acostumbrados a la mayor parte del protocolo que está vigente porque en todas las salas tenemos alcohol en gel como también en los baños además del lavado de manos que se va aprendiendo a través de juegos y canciones"aclaró Mantoto.





Sobre la ayuda del Estado puntualizó que "presentamos todos los papeles todo el tiempo pero hasta ahora no recibimos nada, estuvimos hablando incluso con el presidente de la Cámara de Comercio, hemos presentado un protocolo que se podría utilizar en los jardines para ver si se puede volver a trabajar y estamos en la espera de ello".

"Nosotros por las notas que vamos presentando tratamos de conseguir el listado del total de jardines maternales que funcionan en Misiones pero es difícil porque son muchos los que comenzaron a cerrar. El nuestro está hace 26 años y estamos luchando, emocionalmente es algo muy importante el acompañamiento de los padres porque hay veces que queremos bajar los brazos pero también sabemos que es importante que el aprendizaje de los más pequeños no sea a través de la pantalla", destacó.La directiva además sostuvo que gracias a la colaboración de los padres pudieron pagar los últimos sueldos a las maestras de cada jardín, "pero todas cargas tributarias se van acumulando como Medisur, el seguro, el alquiler, la luz, el teléfono, el agua, la totalidad de los impuestos se siguen cobrando. Por eso los créditos es algo que preguntamos cuándo se va a pagar porque tampoco se sabe cuándo se va a poder trabajar es por ello que también estamos vendiendo pizzas para poder pagar los gastos fijos, lo organizaron los padres porque es una cuestión difícil, nuestra fortaleza se centra en eso".