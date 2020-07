Jardín América prohíbe el uso de bolsitas plásticas

Lunes 6 de julio de 2020 | 23:14hs.

El Honorable Concejo Deliberante de Jardín América aprobó la Ordenanza N° 2615/20 adhiriéndose a la Ley Provincial XVI N° 129 que “prohíbe en todo el territorio de la provincia de Misiones el uso de bolsas de plástico y todo otro material no biodegradable utilizadas y distribuidas en l actividad económica para el transporte de productos o mercaderías de los consumidores”.









Entre sus fundamentos los ediles, que aprobaron la norma por unanimidad, dan cuenta de que las bolsas de polietileno demoran en descomponerse “entre 100 y 400 años según sus micrones” y que la eliminación a través de la quema “libera gases tóxicos peligrosos para la salud”.





Dentro del municipio



A posteriori los legisladores locales aprobaron la Ordenanza 2616/20 donde se establece cómo se va a implementar ésta adhesión dentro del municipio.De modo que, se prohíbe la entrega de bolsas plásticas tipo camisetas no biodegradables de parte de los locales comerciales exceptuando el uso de las bolsas de polietileno (de bobina) para contener productos alimenticios en el caso de que sea indispensable por asepsia y que esos productos no toleren otro tipo de envase contenedor.Quienes utilicen o entreguen actualmente las bolsas plásticas tipo camiseta tienen un plazo de 180 días a partir del 26 de junio para eliminar su uso.Los ediles se comprometieron, a través de la ordenanza aprobada, a realizar diferentes etapas de implementación de la nueva norma que prevé una primera de concientización y publicidad masiva, la segunda etapa será informar y concientizar además de entregar bolsas con costo, sin cupo.La tercera etapa establece que a partir de los primeros 90 días y durante tres meses más, podrán entregarse hasta dos bolsas con costo. La etapa cuarta y última se cumplirá transcurridos los 180 días cuando se prohibirá definitivamente la distribución de bolsitas plásticas tipo camisetasQuienes comercialicen productos comestibles podrán disponer para su venta o entrega gratuita bolsas reutilizables de red, tela o papel para reemplazar las plásticas.En el caso de no cumplir con lo establecido en la nueva ordenanza el Area de Bromatología y Comercio de la municipalidad (autoridad de aplicación) aplicará un apercibimiento por única vez, multas en unidades fijas y clausura temporaria –no más de un mes- del establecimiento como última instancia.Los comerciantes deberán informar a su clientela desde cuándo van a dejar de proveer bolsitas plásticas.Los trabajos de concientización sobre los cuidados del medio ambiente y los beneficios de dejar de usar bolsitas plásticas, involucrará a las instituciones de la ciudad que quieran sumarse como agentes multiplicadores.La Cámara de Comercio podrá trabajar en conjunto con el área de bromatología de Jardín América.