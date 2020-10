Jardín América cierra un banco ante un posible caso de Covid-19 - El Territorio Misiones

Viernes 16 de octubre de 2020

150 testeos negativos en Yacyretá El Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes realizó más de 150 testeos preventivos al personal de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, dando todos resultados negativos.Además, nuevamente se realizaron los testeos a los dos casos de Covid-19 positivos del personal de Aña Cuá, arrojando ahora resultado negativo. "Ambos están en perfecto estado y en aislamiento domiciliario", explicó el gobernador, Gustavo Valdés.La semana pasada, a raíz de un caso positivo en la obra de Aña Cuá (Margen Derecha, Paraguay) se aisló y se realizó el testeo al personal Margen Izquierda, Argentina. De estos resultaron un positivo en la provincia de Misiones y otro en Ituzaingó; ambos casos fueron informados a los respectivos Ministerios de Salud y se encuentran en perfecto estado, aislados y completamente asintomáticos. Asimismo se amplió el testeo a otras 60 personas dando como resultado todos negativos. Luego, continuando con el protocolo sanitario, se amplió el testeo preventivo a más de 150 personas que finalmente, como lo descripto anteriormente, dieron todos negativos.Desde Yacyretá informaron que se continúa generando de manera responsable energía limpia, renovable y sustentable, adoptando todos los recaudos y medidas necesarias.

Ciudadanos cubanos aislados tras ingreso ilegal

Dos ciudadanos cubanos se presentaron en un hotel de la localidad de San Javier, que limita con Porto Xavier, Brasil. El propietario, Fabio Hepner, después de indagar a los posibles clientes detectó que provenían de Brasil y habían pasado a la margen argentina, según su propio relato, por un paso fronterizo no habilitado.



El hecho ocurrió el miércoles en horas de la tarde cuando dos hombres solicitaron hospedarse en el hotel de Hepner y cuando relatan de dónde venían y cómo llegaron a la localidad misionera, el propietario dio aviso a la Policía, quienes a su vez notificaron a la Dirección Nacional de Migraciones para constatar el ingreso de estas personas e iniciar los trámites para deportarlos.



Mientras se resuelve la cuestión administrativa, los hombres están aislados en un lugar dispuesto por las autoridades en el marco de la emergencia epidemiológica y sanitaria.



El Territorio dialogó con Hepner, quien dijo “efectivamente el miércoles a la tarde, a eso de las 16 llegaron al hotel dos masculinos, quienes indicaron que vivían en Santa Catarina, Brasil, quiero dejar claro que en ningún momento se alojaron en el hotel porque yo le hice el interrogatorio y terminaron contando que venían de Brasil, que se habían quedado sin trabajo y que allá les sugirieron venir a Argentina”.



“Según ellos pasaron por un lugar río arriba de San Javier y se cree que sería por Las Correderas, pero no hay certeza de que eso sea así, me comentaron que los habían pasado el 12 de octubre a la medianoche y que se dirigieron a Posadas, que allá la Policía los echó y le dijo que se vengan para San Javier para volver a Brasil; aseguraron que buscaban trabajo y confirmaron que los pasaron de manera ilegal a nuestro país”, contó el dueño del alojamiento.



“De inmediato di aviso a la Policía y no los alojé en el hotel, también dejo claro que nunca me acerqué a ellos, se mantuvo el distanciamiento correspondiente y uso de barbijo ya que cualquiera puede comprobar que en nuestro hotel nos manejamos con cumplimiento toral del protocolo correspondiente y creo que se hizo lo correcto. La Policía de inmediato llegó al lugar y se encargaron del trámite correspondiente en estos casos”, dijo.



Los vecinos de San Javier, enterados de lo sucedido, manifestaron su preocupación por los pasos ilegales de personas a la localidad y las fiestas que se realizan en lugares privados como campings, entre otros, los fines de semana.





La sucursal Jardín América del Banco de la Nación Argentina no abrirá sus puertas en la jornada de hoy, ya que uno de sus empleados dio positivo para Covid-19 en un test rápido en la jornada de ayer.El bancario se desempeña en esta ciudad pero reside en Puerto Rico, a 45 kilómetros de distancia, lo que disparó la alarma en toda la región ya que esa sucursal alberga a otros trabajadores de la ciudad vecina.Al cierre de esta edición, fuentes de Salud Pública consultadas por El Territorio informaron que hoy el hombre será sometido a un hisopado para confirmar o descartar el resultado del test rápido. Los diagnósticos realizados por la catera sanitaria son PCR real time, con mayor sensibilidad para diagnosticar los antígenos del virus.El Ministerio de Salud Pública confirmó ayer en su parte epidemiológico otros siete casos de Sars-Cov-2, de los cuales cinco son de Posadas, uno es de Oberá y otro es de Puerto Esperanza. Así, el total de contagios en la provincia asciende a 189 desde que se registró el primero, en marzo pasado.Ninguno de los nuevos pacientes, confirmados por laboratorio, requirió internación. Los siete se encuentran bajo tratamiento, externados y todos tienen nexo epidemiológico establecido según indica el boletín epidemiológico local. Se trata de una mujer de 53 años de Puerto Esperanza (que en realidad fue confirmada el miércoles por las autoridades municipales y se incluyó ayer en el parte), un hombre de 44 años de Oberá, y de Posadas tres hombres de 27, 34 y 56 años, y dos mujeres de 42 y 43 años, respectivamente.La capital misionera reportó casos todos los días desde el inicio de este mes, ubicándose como el municipio que más infectados acumuló durante la pandemia. De las 76 localidades, 18 notificaron infectados con el virus que cambió radicalmente la normalidad: Posadas, Puerto Iguazú, Garupá, Aristóbulo del Valle, Oberá, Comandante Andresito, Jardín América, Wanda, San Vicente, San José, Puerto Esperanza, Campo Viera, San Ignacio, Puerto Rico, Salto Encantado, Eldorado, Cerro Azul, y San Pedro.Los contagios van en aumento en Misiones, en tanto por el momento no impacta en la ocupación de camas de terapia intensiva, cuyo dato es clave para medir la tensión del sistema sanitario.Los pacientes con el virus activo son 46, de los cuales 40 están externados y seis siguen internados. Si bien Misiones notifica casos de manera consecutiva, dista de las cifras de la provincia vecina de Corrientes, por ejemplo, que sólo ayer tuvo 76 nuevos contagios y 450 personas con el virus activo.Por otra parte, se sumaron siete recuperados, elevando a 139 los pacientes que lograron superar la enfermedad.Un dato que también se destaca del documento oficial es la cantidad de personas que cumplen aislamiento preventivo: son 2069 cuando el miércoles había 1668, lo cual revela un incremento de unas 400 personas en 24 horas. Están obligados a estar aislados durante catorce días los contactos estrechos de casos positivos y las personas que ingresan de otras provincias.Ante la confirmación de un nuevo caso de Covid-19 positivo, el Comité de Crisis de Puerto Esperanza mantuvo una nueva reunión con el fin de analizar y extender las medidas establecidas en la última reunión que estaban vigentes hasta el 13 de octubre. La medida se extendió hasta este domingo y el lunes se llevará adelante otra reunión. Tal es así que los comercios con atención al público deberán extremar los cuidados de los protocolos de seguridad ya establecidos y atenderán de lunes a sábados, de 8 a 20 y domingos de 8 a 12.