Japón: pena de muerte para el asesino de discapacitados

Martes 17 de marzo de 2020

El autor confeso de la mayor matanza en Japón de los últimos 75 años fue condenado a muerte ayer, tras un juicio en el que mantuvo su culpabilidad e insistió en que la felicidad de sus víctimas, todos discapacitados, fue su motivación.El Tribunal de Distrito de Yokohama condenó a Satoshi Uematsu, de 30 años, a la pena capital por el asesinato de 19 residentes de un centro de discapacitados de Sagamihara, a unos 50 kilómetros al oeste de Tokio, en un ataque con cuchillos al abrigo de la noche en el que resultaron heridas cerca de otra treintena de personas.Uematsu irrumpió en la madrugada del 26 de julio de 2016 en la residencia de discapacitados psíquicos y tras inmovilizar al personal de guardia apuñaló a sus residentes mientras dormían.El ataque se prolongó unos 50 minutos, durante los que acabó con la vida de 19 internos con edades comprendidas entre los 19 y 70 años, e hirió a otros 24, del total de 149 discapacitados que residían entonces en las instalaciones.El japonés también estaba acusado de provocar lesiones a dos de los cinco empleados del centro a los que maniató antes del ataque.El autor el crimen, que trabajó en el centro durante tres años y medio y residía a escasos 500 metros, eligió como víctimas a algunos de los internos con mayor discapacidad, según su propio relato.Uematsu se entregó en una comisaría próxima a la residencia portando tres de los cuchillos empleados en el asalto. En sus declaraciones tanto ante la policía como en el juicio insistió en que su motivación fue “salvar” a sus víctimas y hacerlos “felices”.En la sentencia, el juez del Tribunal de Distrito de Yokohama que presidió el juicio, Kiyoshi Aonuma, señaló que aunque puede “entender el sentimiento” que motivó el ataque, el fallo tiene en cuenta “la enorme crueldad” del delito y sus “graves consecuencias”, según extractos del texto recogidos por la cadena pública NHK.Uematsu no mostró arrepentimiento por la matanza tras entregarse ni durante el juicio y en las vistas judiciales de los últimos meses aseguró, antes de conocerse el fallo, que no apelará.Cuando el juez Aonuma se disponía a cerrar la sesión, el condenado pidió decir unas palabras, pero no le fue permitido.La de Sagamihara es la mayor matanza cometida en Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y conmocionó e indignó al país, donde algunos consideraron que la tragedia pudo evitarse.Meses antes del suceso, en febrero, Uematsu envió una carta que llegó a manos de la policía, en la que detallaba su plan y decía que su objetivo era “lograr un mundo en el que las personas con discapacidades múltiples puedan recibir la eutanasia”, ante una vida “extremadamente difícil”.