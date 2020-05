“Japón estará preparado ante una invasión extraterrestre”

Domingo 10 de mayo de 2020

El ministro de Defensa japonés, Taro Kono, confirmó que su país está preparando protocolos ante un eventual ataque extraterrestre. Afirmó que, aunque él no creyera en esto, desde la cartera se van a trazar planes para cualquier posible encuentro con ovnis y “considerará los procedimientos para responder, registrar e informar encuentros, pero la naturaleza desconocida de tales objetos puede confundir a los pilotos de las Fuerzas de Autodefensa, incluidos los de los aviones de combate F-15”. Subrayó que los pilotos de las Fuerzas de Autodefensa de Japón aún no han encontrado ovnis, pero que se están estableciendo protocolos “para cubrir la posibilidad”. El gobierno del país asiático informó que sus aeronaves de combate de siete bases, que van desde Hokkaido a Okinawa, ya están trabajando para identificar y controlar el avistamiento de aviones con procedencia desconocida. De acuerdo con la cadena estatal NHK, el ministro dijo que no cree en los ovnis, pero que le gustaría saber por qué el Pentágono publicó semanas atrás videos de supuestos avistajes. Tras esta afirmación, mencionó que, “aunque sus militares no han visto ninguna nave extraterrestre, el país estará preparado para una eventual invasión”.