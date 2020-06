Jana Maradona: “Mi papá no está secuestrado”

Viernes 26 de junio de 2020

Diego Maradona es noticia desde hace algunos días por la preocupación que expresó parte de su familia en referencia al estado de salud del astro.

Todo comenzó cuando se filtró un video de hace dos años, en México, en el que se lo muestra al Diez bailando en la intimidad del hogar con Verónica Ojeda, quien era su pareja entonces.

En las redes sociales, Gianinna y Dalma expresaron su angustia y señalaron que su entorno no lo cuida, que les cierra las puertas para que no se comuniquen.

En el programa Intrusos trascendió que las jóvenes denunciarían a ese entorno, que incluye al abogado Matías Morla, por “abducción intelectual” y “privación ilegítima de la libertad”.

Por ahora no se presentó ninguna causa; desde el entorno del abogado de Diego aseguran que es impracticable y que no tiene ningún asidero. En este contexto, Jana Maradona habló ayer con Teleshow sobre el presente de su padre y sobre su actual relación: “Yo hablo casi todos los días con él. Por ahí a veces no hablamos porque me dice: ‘La seguimos mañana’. Está bien, medio bajón, pero es lógico. Esto (la cuarentena) nos tiene a todos caminando por las paredes, pero hablamos seguido”.

Además la joven, que fue reconocida por Maradona como hija en 2014, desmintió la versión de que “está secuestrado” o alejado de parte de su familia.

“La verdad es que está encerrado con esta nueva normalidad. No es que está encerrado porque le gusta, está encerrado como todos”. Luego, agregó: “Yo en un minuto que no me puedo comunicar, enseguida le mando un audio a un secretario o alguien que sepa que está ahí y automáticamente me comunican. Por ahí es el tema de la tecnología, no sé… Pero no está secuestrado mi papá, él está encerrado como todos. Todos estamos encerrados”.

La joven también se refirió a la salud de su padre, quien suele tener problemas, como le ocurrió con la lesión en la rodilla: “Después de sus operaciones está bien. Siguió laburando en Gimnasia, intenta cuidarse. Sé que le cocinan bien, sano, variado. Él está todo el tiempo controlado por médicos. Tiene todo un equipo a disposición, no es solamente el médico de la rodilla hace un año. Es siempre. Cualquier cosa mínima que le duele hay 25 médicos haciéndole estudios, cosas, tratamientos… Sé que van masajistas, está bastante controlado. Además si a él le duele algo, lo pide. Él pide si algo pasa, no se deja estar”.

De esta manera, aunque no pueden verse por la cuarentena, padre e hija intentan mantener fluida la comunicación a diario para no extrañarse tanto: “Para el Día del Padre le escribí y le dije: ‘Feliz día’. Me dijo: ‘Gracias mamita, sabés lo que te amo’. Hablamos en la semana porque hoy la verdad es que estoy bajón. Y la verdad es que el Día del Padre siempre le pega así desde que no está mi abuelo. Además hay que tener en cuenta que mi papá no tiene el gran manejo de la tecnología. Y expresó que en cumplimiento de la cuarentena “yo quisiera ir a darle un abrazo pero por su edad es exponerlo”.