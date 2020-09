Jairzinho emitió un exabrupto machista en plena transmisión - El Territorio Misiones

Domingo 27 de septiembre de 2020

El ídolo del Botafogo y campeón del mundo con Brasil en 1970, Jairzinho, fue invitado a comentar un partido y tuvo palabras poco felices para con la jueza del partido. “Andá a lavar la ropa...”, exclamó enojado con su trabajo adentro de la cancha.Luego dio marcha atrás: “Pido disculpas públicamente con la árbitra Neuza Inés Back por el comentario que hice en la transmisión del partido entre Vasco y Botafogo, por Botafogo TV. Fue un error que no se volverá a repetir. Hablé dominado por la calentura del momento y ese acto no se justifica. Arrepentido, me retracto y refuerzo el respeto por las mujeres”.