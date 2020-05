Jair al desnudo

Domingo 24 de mayo de 2020

Por Roberto Maack rmaack@elterritorio.com.ar

Desde ayer gran parte del pueblo brasileño suma una nueva preocupación a la desgarradora angustia por los más de 21 mil muertos por coronavirus: la certeza de que el gobierno central está tomado por dirigentes mezquinos y pusilánimes. La liberación al público del video que registró la reunión de Gabinete del pasado 22 de abril que el ex ministro Sérgio Moro presentó como prueba de sus denuncias contra el presidente Jair Bolsonaro demuestra blanco sobre negro la mediocridad de un gobierno central que se muestra indiferente ante el drama de la pandemia que enluta a miles de brasileños.

Es más, no sólo hay indiferencia según lo que se ve en el video, sino también desprecio hacia las instituciones de la república (el ministro de Educación dice que hay que meter preso a ministros de la Corte Suprema y a gobernadores); ante los adversarios políticos (Jair llama de “bosta” al gobernador de San Pablo); ante el pueblo (el ministro de Medioambiente dice “aprovechemos que todos están distraídos con el Covid-19 para “pasar el ganado”) y por si faltara algo todavía, hay coincidencia en el Gabinete en que deben armar a sus seguidores. “Quiero a todo el mundo armado, porque el pueblo armado jamás será esclavizado”, dice un Bolsonaro enojado ante sus ministros que asienten con sus gestos.

“Vergüenza”, “miseria moral” “indiferencia ante la pandemia” son algunos de los calificativos que usaron este sábado los medios del vecino país para describir lo que todo el mundo vio un día antes en esa grabación de la reunión de gabinete. “Bolsonaro es como se muestra para el público y gobernando”, concluyó un diario de San Pablo que contó 37 insultos del mandatario brasileño en las dos horas que duró a reunión.

¿Cómo se llegó a esto, que la denuncia de un ex ministro por una cuestión formal se convirtiera en tema de indignación nacional?

Un poco de contexto. Jair Bolsonaro (el que había llamado gripecita al coronavirus) venía sacudido por la pandemia, peleado con su ministro de Salud Enrique Mandetta por diferencias en cómo enfrentar los estragos de la covid-19. Echó a su ministro y en el medio se peleó con el hombre fuerte de su gobierno, el ministro de Justicia y Seguridad, el ex juez del caso Lavajato, Sergio Moro. Y lo despidió también. Solo que Moro no se iría calladito como lo hizo Mandetta. Denunció públicamente en cadena nacional, y después ante la Corte Suprema de Justicia, al Presidente por intentar interferir en la Policía Federal para proteger a sus familiares y amigos con problemas judiciales.

Como prueba de su denuncia dijo que en la reunión de gabinete del 22 de abril, de la que participó antes de su salida, Bolsonaro habló abiertamente de los cambios en la policía federal. Paso seguido Moro pidió que se incorporara como prueba la grabación de la reunión. Y así fue.

Ayer (viernes) cuando se conoció el extenso escrito del ministro de la Corte, Celso De Mello, designado para llevar la investigación preliminar, con sus razones para dar a conocer el video, ya se intuía que lo que venía iba a tener consecuencias más graves que la certeza de una medida probatoria. No obstante ello, piadoso el juez supremo, ordenó suprimir la parte en que Bolsonaro habla (mal) de otros países en la reunión. Lo demás, lo dejó correr enterito, mostrando así al rey y a sus ministros, desnudos. O como dijeron unánimemente todos los medios brasileños: la miseria moral de un gobierno indiferente que avergüenza al país sacudido por la pandemia.



El video

La grabación está disponible en la web para quien quiera verlo. Más allá de los momentos referidos por Moro de tentativa de interferencia de parte del Presidente en la Policía Federal, la divulgación del material expuso otras fases del gobierno. En él, por ejemplo, Bolsonaro defiende abiertamente que la población tome armas para rechazar las medidas de aislamiento decididas por los gobernadores contra la pandemia. El ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles opinó que había que aprovechar la distracción de la gente con la enfermedad para suavizar la legislación ambiental. Y en contraste nada se habló sobre cómo frenar la pandemia, cuando ya entonces el país acumulaba 2600 muertos.



Cómo sigue

Para los analistas del vecino país no hay dudas de que el presidente cometió irregularidades antirrepublicanas con el fin de proteger a su familia.

“Intenté cambiar gente de seguridad nuestra en Río oficialmente y no lo conseguí. Eso acabó. No voy a esperar a que caguen a toda mi familia porque no puedo cambiar a alguien de Seguridad en la punta de la línea que pertenece a la estructura”, admite un enojado Bolsonaro en la grabación.

Pero una cosa es lo que crea la gente o lo que se vea en el video, y otra la cuestión institucional. Si el juez instructor que lleva adelante la investigación y evaluó este video, considera que hay delito debe elevar el expediente al Procurador General de la Nación Augusto Aras, quien puede impulsar o archivar la denuncia. Si avanza, algo que se ve difícil en el vecino país, deberá ser la Cámara de Diputados la que inicie el proceso de impeachment.

Postada: Mientras todo esto sucede en la política, el sistema de salud del vecino país sucumbe ante los aterradores números de la pandemia. Este sábado se habían confirmado más de 21 mil muertes por coronavirus y un total de 340 mil contagios confirmados. Las unidades de terapias intensivas de Río y San Pablo están al límite con un corrimiento del nivel de contagio de las grandes urbes hacia las ciudades más pequeñas y pueblos. La crisis de la salida del ministro de Salud Luis Enrique Mandetta, que era partidario del aislamiento total en contra de lo que sostiene Bolsonaro, no terminó con su eyección del gobierno. En su lugar asumió el también médico Nelson Teich, que estuvo en el cargo 28 días. Esta semana el presidente confirmó al general Eduardo Pazuello al frente de la cartera, un militar que lo más cerca que estuvo de políticas de salud pública, fue acercando un médico a los refugiados venezolanos que ingresaron en oleadas el año pasado por la frontera norte del país.