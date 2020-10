Jaime Stiuso también pidió ser querellante en la causa - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020

El ex director general de Operaciones de la AFI Antonio “Jaime” Stiuso pidió ayer ser aceptado como querellante en la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Juntos por el Cambio, a cargo de la justicia de Lomas de Zamora, ante sospechas de haber sido “víctima” de esas maniobras de inteligencia.“En los últimos años he advertido un sinnúmero de eventos que fundadamente me hicieron presumir que resultaba ser víctima de diversas operaciones de inteligencia por parte de agentes (y/o pseudoagentes) de la AFI”, sostuvo Stiuso en el escrito presentado al juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.Stiuso aludió al supuesto hallazgo de una carpeta que contendría su legajo en un allanamiento a uno de los acusados en el caso, Diego Dalmau Pereyra.Stiuso dijo haber llegado a esa información a través de un mensaje publicado por el periodista Juan Alonso en su cuenta personal en la red social Twitter, en la que dio cuenta del allanamiento a Dalmau Pereyra (ex jefe de Contrainteligencia de la AFI), ordenado por el juez Federico Villena, donde supuestamente se encontró el legajo.En la causa están procesados los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.