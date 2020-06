Jaime Durán Barba elogió las medidas de Alberto Fernández

Sábado 6 de junio de 2020

Alejado de la política local, tras un intenso paso en los últimos cuatro años durante la presidencia de Mauricio Macri, el ex asesor del PRO y miembro de la mesa chica de Cambiemos, Jaime Durán Barba, destacó las medidas sanitarias implelementadas por el gobierno en el contexto de la pandemia de coronavirus.“Lo que le preocupa a la gente es que no se mueran sus seres queridos de más edad. Es un sentimiento de solidaridad con sus mayores el que hace que tan masivamente la gente apoye las medidas de restricción de la pandemia”, evaluó Durán Barba en una charla virtual organizada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.En ese sentido, indicó que la “suba en los números” en la imagen presidencial, y del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, responden a que “están hablando de lo que quita el sueño a la gente.”“En Estados Unidos tienen 183 veces más muertos que en Argentina, Brasil tiene 53 veces más. Ha habido un manejo inteligente de la Pandemia”, evaluó el ex asesor del PRO, y subrayó en que no se hizo “peronista”, sino que “hay que ver la realidad”.“Hay un manejo que ha evitado la muerte de mucha gente”, destacó.Consultado sobre si mantiene vínculo con el ex presidente, Durán Barba aseguró que estima mucho a Mauricio, pero no trabaja más con él: “Lo acompañé hasta el final”, resaltó.Además, cargó contra las direcciones adoptadas por la Casa Blanca y el gobierno de Brasil: “hay dos presidentes que son el monumento de lo que no hay que hacer: Bolsonaro y Trump”, y conincidió con Alberto Fernández al calificar de “falsa antinomia” el contraste entre salud y economía.“Bolsonaro y Trump han logrado que se mueran una enorme cantidad de ciudadanos e igual la economía se les hizo pelota. Mientras haya tantos muertos y tanta angustia no puede recuperarse la economía y sobre todo no puede recuperarse el ánimo de la gente que es lo más importante”.Por otra parte, Duran Barba, cuyos métodos electorales parecían inexpugnables, destacó que el ex presidente Mauricio Macri no salga a hablar ni a hacer política en estos días.“No hay espacio para hacer política en estos momentos. Déjense de tonterías, no estamos para eso ahora. Hace bien Macri en no salir”, finalizó el gurú electoral del ex presidente.