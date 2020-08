J Balvin y su padecimiento al tener coronavirus

Domingo 16 de agosto de 2020

J Balvin reveló durante la entrega de los Premios Juventud que tuvo coronavirus. El colombiano se encuentra recuperándose y envió un mensaje a todos sus fanáticos.El cantante grabó una pieza audiovisual desde su casa en Medellín, en el que describió la situación como complicada, pues lo tomó desprevenido. “En estos momentos estoy saliendo del Covid-19, han sido días muy difíciles, muy complicados, a veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro”, dijo. El colombiano dio un discurso de aceptación por el Premio del Video con el mensaje más poderoso por “Rojo”. Durante este agradecimiento advirtió que aunque todo parezca una locura, lo importante es cumplir con las medidas de prevención, ya que la enfermedad es completamente real.“Así que estoy enviando un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, a la gente en general que se cuiden, que se protejan, que esto no es un chiste. Que a pesar de que hay tantos juegos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho. Un abrazo muy grande y ya iré saliendo de esto”, finalizó.