J Balvin se recuperó de Covid-19: “Sentí que casi me mata” - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020

Hace algunos días trascendió la noticia de que J Balvin se encontraba infectado de Covid-19. Lo dio a conocer él mismo durante la transmisión de los Premios Juventud, donde fueg alardonado por el video de su single “Rojo” y utilizó el discurso para dar a conocer la novedad: se encontraba transitando los últimos días de la enfermedad.Una vez recuperado, el músico colombiano utilizó su cuenta de Instagram para contar, en detalle, cómo vivió el coronavirus y dar un mensaje de concientización sobre el tema.Al aire libre, sentado y con árboles de fondo, así se mostró J Balvin. El cantante se recuperó y se filmó mirando a cámara para sembrar consciencia entre sus seguidores.Sincero, remarcó que haberse contagiado de Covid-19 fue una de las peores cosas que le pasaron. En el video, grabado en Medellín, el artista sostuvo: “Espere a salir del Covid-19 para contarles mi experiencia. Creo que es una de las experiencias de salud más difíciles que atravesé en mi vida. Sé que hay enfermedades muy poderosas y que hacen mucho más daño, pero sin duda alguna el coronavirus es serio, la gente piensa que es un chiste, porque hay muchas noticias falsas, muchos cuentos, muchas historias políticas que tienen o no peso, pero lo que existe más allá de cualquier cosa es el virus, el virus es real”, comezó el cantante haciendo hincapié en cómo le costó afrontar la enfermedad.Sobre su experiencia personal, que lo tuvo en cama durante largos días, afirmó: “Siento que casi me mata. La pasé muy mal. Tuve fiebre, escalofríos, perdí el olfato y el gusto, se me bajaba el oxígeno. Sentía temor por saber que estaba dentro de mí una de las peores pesadillas de las personas actualmente... Sin saber cómo iría a reaccionar”.Con la sabiduría de haberlo vivido en carne propia e indignado por la falta de compromiso social que le da al tema mucha gente, J Balvin sentenció: “La pasé muy mal y veo, porque estoy activo en redes sociales, que algunos tienen que salir a trabajar, lo tienen que hacer, pero hay otros que son privilegiados y derrumban vientos sintiéndose inmortales. A más de uno de esos “inmortales” de este combo de gente que cree que nada le pasa, esta “simple gripe” les ha quitado la vida. Esto no es un juego, es muy poderoso, y que el 80% sean asintomáticos no quiere que decir que no seas un arma bioquímica letal que podría acabar con tu madre, tu padre, con tu tío o con tu abuelo”.Para cerrar, el músico concluyó: “Yo estuve en ese 20% sintomático y lo repito: fue muy fuerte, la pasé muy mal. Los invito a que abran los ojos, se pongan tapabocas, que se pongan gafas, se laven las manos y protejan a los seres queridos. Los amo mucho”.