J Balvin busca hacer sentir mejor a la gente

Domingo 2 de agosto de 2020

El artista colombiano J Balvin, cuyo hit “Un día”, realizado en combinación con la inglesa Dua Lipa y los puertorriqueños Bad Bunny y Tainy, acumula ya casi 30 millones de visualizaciones en YouTube a solo una semana de su estreno, afirmó en charla con Télam que se trazó el objetivo de “hacer sentir mejor a las personas”.“Si logramos que solamente una persona se sienta mejor sabremos que hicimos lo correcto”, afirmó el nacido en Medellín, en referencia a la función que le asigna a su tarea musical en tiempos de preocupación e incertidumbre por la pandemia.Balvin y Bunny, amigos, socios y dos de los encargados de renovar la escena de la música latina -juntos lanzaron en 2019 el sorpresivo “Oasis”, que fue aclamado como el álbum del año- pergeñaron esta canción junto a uno de sus productores preferidos, el exitoso portorriqueño Tainy, que mezcla reggaetón, el R&B, la música dance, el castellano y también el inglés. Es que Balvin le puso la frutilla al postre cuando, a fuerza de insistencia, logró que la exitosa cantante británica Dua Lipa, quien lanzó este año su segundo álbum “Future Nostalgia”, diera el visto bueno y sumara una parte en su idioma.No era la primera vez que Balvin trabajaba con artistas angloparlantes, ya que cuenta en su exitosa trayectoria con colaboraciones con figuras como Maroon 5, Major Lazer, Ariana Grande, Iggy Azalea, Justin Bieber, Cardi B, Liam Payne, Tyga, David Guetta, Bebe Rexha, DJ Khaled y Chris Brown, entre otros.Otro elemento que sumó en el éxito de la canción es que el video, rodado en medio de la pandemia, es protagonizado por la española Úrsula Corberó, conocida mundialmente por su protagónico en la serie de Netflix “La casa de papel”.El clip se rodó en Argentina ya que Corberó pasaba la cuarentena junto a su pareja, Chino Darín, quien no sólo aparece en el video, sino que hizo las luces, filmó escenas y consiguió que técnicos locales lo terminaran en plena pandemia.En conversación con esta agencia sobre cómo nació el contacto con la londinense hija de albanos-kosovares, Balvin relató: “Hablé con Tainy y le dije ‘hagamos algo para Dua Lipa, intentémoslo’. Siempre había soñado trabajar con Dua Lipa. No solo porque soy un gran fan de ella, claro, sino porque me encanta lo que le aporta a la industria, sonidos diferentes y originales”.“Todo fue perfecto, en el momento perfecto. Creo que va a ser un gran hit del Latino Gang junto al Gang Británico. Estoy muy agradecido de tener a Dua en el tema. Es fresco y diferente, y más aún con la vibra del mundo hoy en día, creo que va perfectamente con la vibra”, añadió, sobre el resultado final de la colaboración.Balvin explicó que fue “bastante duro” poder unir a todos los talentos a la distancia para la realización de “Un día”, ya que Dua Lipa estaba en Londres, Bad Bunny en Puerto Rico, Tainy en Miami y él en Colombia: “Era imposible estar todos juntos. Pudimos hacerlo, pero si hubiésemos estado todos juntos la vibra hubiera sido diferente”, confesó..