Ivana Nadal se cansó de las críticas y reveló que se va del país

Martes 14 de julio de 2020 | 23:45hs.

Ivana Nadal estuvo en el ojo de la tormenta debido a un polémico posteo en su cuenta de Instagram donde invitaba a las personas a que “suelten el dolor” por la muerte de familiares directos. Tras sus palabras, la modelo recibió fuertes críticas y repudio en las redes.Cansada de los comentarios negativos, Ivana le contó a un seguidor qué siente cada vez que la cuestionan: "Sigue sorprendiéndome cuánto nos cuesta entender que somos mucho más de lo que dice el resto. Que somos todo lo que sentimos y vivimos. Tenemos que respetar nuestros ideales y vivir desde el amor. Si es así, jamás vas a estar mal. Que nada ni nadie te haga creer que vivir la vida de un lugar amable con el amor como bandera es un error, vos sos tu propio templo y vos sabés realmente lo que te hace bien”.“Por supuesto entiendo a quienes critican mi mensaje por no poder creer que ellos también pueden estar bien. La crítica es miedo”, continuó la modelo.Y continuó: “No puedo controlar cómo va a reaccionar la gente. La verdad es que no entiendo a este medio ni a esta sociedad. Lo que veo es que están muy dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio, con desconfianza, maltrato y violencia".Por último, Ivana reveló que se va del país a fin de año: "Gracias a Dios ya me voy de este país a fin de año, deseándoles igualmente que sanen, que en algún momento puedan ser mejores personas. Si vos supieras la cantidad de personas que hay del otro día que están agradecidos del mensaje que les doy, de la cantidad de gente que ayudo”.