Ivana Nadal: “No es joda meterse en un quirófano en este momento, pero lo necesito” - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

Ivana Nadal tenía previsto someterse a una cirugía estética para cambiar sus prótesis mamarias. Luego, tenía planificado viajar por la Argentina y por el resto del mundo.Sin embargo, con la pandemia y la cuarentena sus planes de cambiar su apariencia se postergaron hasta ahora. En sus redes sociales, la modelo anunció que es inminente su paso por el quirófano.La influencer de 29 años explicó a sus cientos de seguidores de Instagram por qué tomó esta decisión y los cambios que fue teniendo su cuerpo a lo largo de una década: “A los 18 años decidí operarme las lolas, siendo muy pequeñita no solo de edad, sino de contextura. Mi peso era 10 kilos menos que ahora, no tenía masa muscular y era muy flaquita. En la primera operación el cirujano decide ponerme (las prótesis) por detrás del músculo, sin explicarme que iba a ser muy doloroso y como elección no era lo mejor”.La cirugía no salió bien y tuvo algunos problemas que la llevaron a realizarse otra cirugía reparadora. “La lola se me salía de lugar internamente. Me acostaba y tenía la lola al costado. Me paraba y la tenía abajo”, recordó Ivana.En la segunda operación, le colocaron las prótesis por adelante del músculo y no sintió dolor como la primera vez. “De esta operación pasaron 12 años, entonces el cuerpo tuvo un montón de cambios físicos que hicieron que hoy haya que arreglarlas otra vez”, explicó.Además, la modelo aprovechó para remarcar que es una decisión personal, ya que cada uno es “dueño de su cuerpo, de su vida y de lo que decide hacer con ella”. Y se refirió a los aspectos negativos que vivió durante su paso por el quirófano: “Meterse en una operación, cambiar tu cuerpo, meter un cuerpo extraño dentro del tuyo son un montón de cosas que en su momento fueron muy traumáticas”. Aunque en esta oportunidad, se siente confiada ya que el nuevo cirujano le explicó todo el procedimiento.Ivana está acostumbrada a recibir muchas críticas por sus opiniones o por su forma de actuar en las redes sociales. Por eso, en esta oportunidad, aprovechó para defenderse de antemano de quienes la puedan cuestionar por su decisión.“A todos los que dicen: ¿esta no era la que decía que había que aceptarse como uno era? Sí, claro. Primero tenés que aceptarte, amarte como sos. Y después los cambios que quieras generar en vos, lo podés hacer porque nada ni nadie tiene el derecho de meterse en tu vida, en tu cuerpo y en tus decisiones. Vos sos dueño de tu felicidad. Vos sabés lo que te hace feliz”, acalaró de antemano.Por último, agregó: “Estoy leyendo sus mensajes, están preocupados, me dicen que mis tetas están perfectas y que no me tengo que operar. Coincido con ustedes que cuando me pongo un top deportivo o un corpiño que las contiene están bien. Pero la que se ve en bolas soy yo...”.También aclaró que se pondrá unas prótesis de 230 cm3 cuando ahora tiene 370 cm3. “Va a ser un cambio lindo y la forma también va a cambiar. Estoy tomando una buena decisión, no es joda meterse en un quirófano en este momento, pero lo necesito”, finalizó la modelo.