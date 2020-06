Iván Moschner: polémica, enojo y aclaración con la TV Pública

Jueves 11 de junio de 2020

El actor misionero Iván Moschner fue protagonista ayer de un cruce con la TV Pública debido a que no fue incluido en los avances de una serie estreno que se veía anoche.

En primera instancia, Moschner denunció públicamente en un duro y extenso mensaje de Facebook, que su nombre no fue incluido en los avances del ciclo “Doce casas. Historia de mujeres devotas” por ser sus ideas políticas. “Si me hubiese tocado un personaje secundario. Aunque no acordara, lo entendería. Pero en este caso, protagonizo. Actuamos sólo Verónica y yo. Se me heló la sangre cuando vi que mi nombre no estaba en los créditos. Se me negó la identidad. Y, en términos legales, la propiedad intelectual de mi trabajo”, dijo. Tras la polémica, la empresa estatal explicó que el motivo de no incluir a Moschner tenía que ver con una propuesta de la serie de visibilizar a las mujeres y se comunicó con el misionero. “Informo que recibí llamado de Institucionales de Canal 7 y luego hablé con Eliseo Alvarez, director del Canal. Me planteó que no hubo ninguna intencionalidad política, que si así fuese él no lo hubiese permitido. Me dijo que dejaba sus posiciones políticas fuera del Canal. Me planteó que se usó la misma estrategia de 2016: en ningún avance se publican los nombres de los hombres. Le conté lo que sentí y le planteé el derecho a la aparición de mi nombre. Dijo que las puertas del canal están abiertas para todos los actores. Me contó que en la gacetilla de prensa sí señalan que los capítulos están protagonizados por ambos. Le dije que publicaría en mi Facebook que había recibido su llamado. Me pareció amable. Hasta allí llegó nuestro diálogo”, contó.