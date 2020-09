Ituzaingó registró un muerto por Covid, tiene 12 aislados y volvió a fase 1 - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020 | 02:00hs.

Misiones suma un paciente recuperado Misiones presenta un nuevo recuperado de coronavirus según lo indica el parte epidemiológico emitido ayer por el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Se trata de un paciente de 59 años oriundo de la ciudad de Puerto Iguazú que fue tratado con plasma durante la última semana. Había sido diagnosticado el pasado 4 de septiembre.



Asimismo, no se registraron nuevos contagios. Así, la provincia se mantiene en 65 casos positivos desde que llegó la pandemia en marzo pasado; seis de ellos activos (uno internado y cinco externados); con tres víctimas mortales y 56 pacientes recuperados.



Además, el parte también indica que por el momento son 1.678 las personas que se encuentran en aislamiento.

El Comité de Crisis de Ituzaingó (Corrientes) informó ayer que ante la existencia de un caso confirmado de Covid-19 con el lamentable deceso del afectado, se resolvió establecer temporalmente y por el plazo de 72 horas el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Es decir, la localidad correntina que dista unos 90 kilómetros de Posadas, vuelve a fase 1, lo cual establece las siguientes medidas: aislar la ciudad de Ituzaingó, restringiendo los ingresos y egresos de personas; determinar el aislamiento social domiciliario obligatorio; impedir todo tipo de actividades (sociales, familiares, recreativas, entre otros), salvo las consideradas esenciales o aquellas personas que requieran atenciones de salud tanto agudas como crónicas.Si bien no fue confirmado oficialmente, El Territorio pudo averiguar que por el caso cero fueron aisladas unas doce personas. El fallecido es un reconocido abogado de Ituzaingó, a quien le practicaron el hisopado luego de encontrarlo sin vida en su domicilio.Desde el Comité solicitaron a la población la mayor colaboración a fin de determinar la trazabilidad del caso. La idea es que colaboren con datos que ayuden a la trazabilidad del fallecido, aportando datos de personas que hayan tenido contacto directo en los últimos siete días, llamando al call center del hospital local al celular 3786-517630 o al teléfono fijo 425334.El intendente Eduardo Burna también confirmó la noticia vía redes sociales y realizó un sentido mensaje a los ituzaingueños: “Quisiera dirigirme en primer lugar a aquellos que, como médicos, enfermeros y personal de la salud trabajan en nuestros hospitales y, en general, en nuestro sistema de salud. Que en esta lucha están en la primera línea, son los primeros que ven a los enfermos y ven cuán grave es en algunos casos la evolución de la infección y que cada día acuden nuevamente a su trabajo para estar al servicio de la gente. Ellos hacen una labor gigantesca y les agradezco de todo corazón. Somos una comunidad en la que cada vida y cada persona importan, que desde el primer día respetó todas las medidas adoptadas por este municipio y el gobierno de la Provincia”.“Les pido que durante estos tres días que dure el aislamiento establecido, respetemos las medidas adoptadas por este comité de crisis y sigamos cuidándonos entre todos. Hemos pasado muchos desafíos, este es el más difícil, pero solamente unidos ganaremos la batalla”, finaliza el texto.El primer caso positivo y víctima mortal en la localidad es un abogado reconocido de la ciudad a quien tras su deceso se le realizó el hisopado correspondiente, se envió a estudio a Corrientes capital y en horas de la madrugada de ayer se supo que el resultado es positivo.Según los testimonios de gente allegada, desde hacía unos días presentaba un cuadro gripal, además de que viajaba frecuentemente a la capital correntina. El día anterior a su muerte fue hasta el hospital porque se sentía muy mal, se realizó una placa y volvió a su departamento, donde vivía solo. Fue su esposa, con domicilio en Corrientes capital, quien alertó a las autoridades de que el hombre no respondía el teléfono.El parte policial señala que el viernes, en la última charla con su esposa, el abogado le manifestó no encontrarse bien de salud. Por esto y ante la falta de respuesta a los reiterados llamado, la mujer dio aviso a la Policía.Una comisión se constituyó en el departamento que el hombre ocupaba, ubicado en la calle Buenos Aires, y al llegar los efectivos pudieron constatar que estaba cerrado con las llaves puestas del lado de adentro y las ventanas cerradas. Luego de poner en conocimiento de la situación a las autoridades judiciales y de recibir la autorización, los uniformados ingresaron al lugar.Luego de conocerse el caso, algunas personas que estuvieron en contacto con el fallecido se acercaron al hospital de campaña para someterse al test correspondiente.Según se supo ayer por la tarde, también los integrantes del juzgado local y del hospital que tuvieron contacto estrecho fueron hisopados y aislados en el hospital de campaña del municipio. Los resultados estarán en el transcurso de la jornada de hoy.Los comercios esenciales, como supermercados y centros de abastecimiento de alimentos, tendrán un horario de atención de 8 a 14 mientras estén vigentes las medidas de aislamiento. Asimismo, las farmacias atenderán al público de 8 a 14, con excepción de las farmacias de turno de cada día. El resto de los comercios permanecerán cerrados de forma preventiva por 72 horas con el objetivo de proteger a la comunidad y determinar la trazabilidad del caso.El instrumento legal del Ejecutivo municipal deja sin efecto toda autorización y habilitación que se haya realizada en el marco de la pandemia que no esté expresamente establecida en la resolución.Y ordena el cierre de gimnasios, casinos, bares, restaurantes, roperías, peluquerías, servicios de taxis, remises, transporte público de pasajeros y toda otra actividad comercial no exceptuada. También el cierre de atención a consultorios médicos y odontológicos, como de toda profesión liberal, salvo urgencias.Por último, establece el cierre de todas las oficinas municipales desde la hora cero de hoy y por 72 horas, exceptuándose a secretarios, coordinadores, directores y/o personal que determine la necesidad de funcionamiento.