Ituzaingó habilitó uno de los accesos a la ciudad

Miércoles 8 de abril de 2020 | 18:25hs.

En una conferencia de prensa realizada en el Hall del centro Cultural de Ituzaingó, el intendente Eduardo Burna junto a miembros de su gabinete, contó la situación actual del dengue y el coronavirus en la ciudad. Y adelantó que se habilitará solo un acceso para el ingreso desde afuera de la ciudad. En estos momentos Ituzaingó registra 22 casos positivos de dengue, y ninguno de coronavirus, pero en el resto de Corrientes ya hay 24 casos positivos de Covid-19.







Al tomar la palabra el intendente expresó que los controles en toda la ciudad “van a ser más estrictos”, confirmó que Ituzaingó no tiene ningún caso y seguirán tomando todas las medidas necesarias para evitar que el virus ingrese a la ciudad. “Desde el 5 de Abril, el único acceso habilitado a la ciudad de Ituzaingó es el de la ruta 12 y Centenario, por lo cual los demás ingresos estarán cerrados hasta lo que dure el aislamiento social obligatorio”. “Se van a extremar las medidas” resaltó Burna, y explicó que para circular en la ciudad, sólo se le va a permitir a aquellas personas que tienen la necesidad imperiosa de salir, “quiero ser claro en este sentido” remarcó.





En cuanto a los comercios “solo funcionarán aquellos que estén encuadrados dentro del decreto presidencial, y sólo aquellos que utilicen la modalidad delivery", en este sentido señaló “vamos a ser estrictos no pueden estar abierto al público”, y pidió a todos ser prudentes, “evitemos las confrontaciones, tenemos que estar unidos, esto es para largo ya que todavía el país no entró en el pico de la enfermedad, acá no terminó nada, la cuarentena sigue” explicó.





Puso énfasis además en las ayudas que está realizando el Municipio en cuanto a viandas en los comedores, entrega de bolsones y otras ayudas. Poniéndose énfasis también en la problemática del dengue, por lo que instó a limpiar los patios y realizar el descacharrizado, sobre todo aquellos elementos que puedan contener agua, “las fuerzas nos acompañarán en el recorrido casa por casa





Hace unos días atrás los médicos de Ituzaingó fueron capacitados en cuento a los protocolos a seguir en el Hospital de campaña, que funcionará en el nuevo hospital ubicado por avenida 9 de Julio. Donde se habilitarán 50 camas, y se dará tratamiento a los casos que requieran internación, en el caso de confirmarse algún caso positivo en la localidad. También contó que gracias a gestiones realizadas ante la EBY el Hospital local cuenta con nuevos tubos de oxígenos para garantizar los traslados y las atenciones ambulatorias.







También contó que la semana que viene saldrá una resolución con respecto a los barbijos, pero “primero nos estamos preparando elaborando muchos para repartir a la comunidad”. También se están elaborando mamelucos, mascaras, y demás insumos para el personal que trabajara en el hospital de campaña.