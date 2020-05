Italia tuvo la cifra más baja de contagios desde febrero

Martes 26 de mayo de 2020

Italia sigue doblegando la curva de contagios por coronavirus y registró ayer 300 nuevos casos, la cifra más baja desde los primeros días de la emergencia, de los cuáles la mitad (148) corresponden a la región de Lombardía.El número de casos totales desde que se detectó el virus el 21 de febrero asciende ya a 230.158, de los cuales 141.981 ya se han curado y 32.877 murieron.Los fallecidos del último día son 92, casi el doble de los 50 reportados el pasado domingo, pero no se incluían muertos de Lombardía porque no se habían recibido los datos. De los 92 de ayer, 34 corresponden a esa región, la más golpeada de Italia por la epidemia.Por otra parte, Italia reabrió desde ayer gimnasios, piletas y centros deportivos, que funcionarán bajo estrictas normas de seguridad y protocolos para prevenir el contagio.La medida se aplica en todas las regiones del país excepto Lombardía y Basilicata, cuyas autoridades decidieron mantener el cierre hasta el 31 de mayo y 3 de junio, respectivamente.Los establecimientos deben cumplir con estrictas regulaciones de higienización de las estructuras y equipos, además de evitar aglomeraciones y exigir a los usuarios el cumplimiento de medidas individuales de protección, como el lavado de las manos, uso de barbijos y mantener distancia física de seguridad.La reapertura de estas instalaciones complementa otras acciones similares emprendidas a partir del 4 de mayo como la autorización de entrenamientos individuales de atletas, a la cual siguió la de equipos deportivos una semana después.Los usuarios deben usar calzado especial reservado para el gimnasio y no deben compartir botellas de agua, toallas y otros artículos personales con otros usuarios.