Italia: Silvio Berlusconi, internado con principio de neumonía bilateral por Covid-19 - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020 | 09:20hs.

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, de 83 años, fue internado en un hospital de la ciudad de Milán con una neumonía en ambos pulmones “en estado precoz” producto del coronavirus que se le diagnosticó esta semana.Berlusconi fue trasladado a última hora de ayer al hospital San Rafael, donde suele tratarse, luego de que presentara síntomas, y una tomografía que se le realizó descubrió “una neumonía bilateral en estado precoz” por coronavirus, informó la cadena Rai.El también magnate televisivo se encuentra internado y asistido con oxígeno, aunque no en terapia intensiva, en la misma habitación del sexto piso del hospital en la que ya fue tratado en otras oportunidades, agregó el diario Repubblica.Berlusconi, que había dado positivo de coronavirus hacía dos días, se encontraba desde entonces en aislamiento en su domicilio de Arcore, también en el norte de Italia.Ayer, se conoció que también contrajeron la enfermedad sus hijos Luigi y Barbara Berlusoni, de 31 y 36 años; y su pareja Marta Fascina, de 30 años.Hoy se agregó también el positivo de uno de los hombres de la escolta de quien fue primer ministro italiano entre 1994-1995, 2001-2006 y 2008-2011.Los hijos del también ex dueño del club Milán y Fascina, legisladora que pertenece a Fuerza Italia, el partido fundado por Berlusoni, permanecen aislados y sin síntomas, agrega el diario Repubblica en su edición online.El 25 de agosto, Berlusconi había dado negativo en un primer test de coronavirus luego de que se confirmara que un empresario de Cerdeña con el que se había reunido se había contagiado de Covid-19.El jueves pasado, el fundador de los grupos Finivest y Mediaset participó por teléfono en una reunión de su partido. “No tengo fiebre, no tengo dolores y quiero tranquilizarlos. Estoy bastante bien, voy a continuar trabajando”, dijo unas horas antes de ser hospitalizado.En 2019, el fundador y líder del partido derechista Fuerza Italia fue operado por un problema intestinal, y en 2016 había sido intervenido a corazón abierto.El líder derechista, en ese marco, entra dentro de la denominación de paciente de riesgo, ya que además, en 2006, había sido intervenido en una clínica de Cleveland, en Estados Unidos, donde se le implantó un marcapasos.Según los datos del Instituto Superior de Salud de Italia, el 60% de los 35.507 fallecidos por coronavirus hasta el momento tenían más de 80 años.