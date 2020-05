Itaipu abrió sus compuertas después de un año para ayudar a los países vecinos

Lunes 18 de mayo de 2020 | 10:44hs.

Ante la crítica situación que viven los países ubicados río abajo de la represa Itaipú y los pedidos elevados a la hidroeléctrica para paliar la difícil situación que no solo perjudica la navegación en la hidrovia si no también la provisión de agua potable, la represa abrió las compuertas pasada la media noche de este lunes después de casi un año.Está medida posibilitará el traslado y stock de la cosecha de granos en Paraguay y Argentina hasta el puerto de Paranagua. La larga sequía dificulta la navegación en el río Paraná, lo que dificulta el transporte de granos desde Argentina y Paraguay hasta los puertos de Buenos Aires y Uruguay. Sin esta operación de Itaipú, los países vecinos sufrirían enormes pérdidas."Esta ayuda es para evitar un colapso en la economía de los países vecinos en un momento de tantas dificultades", dice el general Joaquim Silva e Luna, director general brasileño de Itaipú.Se espera que el vertido inicial dure 12 días. No habrá pérdidas en la producción de la planta, ya que la demanda solicitada a Itaipú sigue siendo baja.Itaipú y Defensa Civil de Paraguay alertan a la población sobre el aumento del flujo. En los últimos tiempos, el río, cerca del Puente de la Amistad, se había convertido en un itinerario de visitas para los registros fotográficos debido a la sequía histórica.Durante más de un mes, los gobiernos brasileño, paraguayo y argentino han estado negociando una mayor producción en la planta de Itaipú, que se había reducido debido a la desaceleración económica.