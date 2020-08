Irene Pare: “Cuando la lleven a la cárcel vamos a sentir que hubo justicia”

Martes 4 de agosto de 2020 | 15:00hs.



Desde su departamento en Villa Cabello, donde vive desde hace ya muchos años, la mujer no ocultó sus sensaciones tras la última noticia. “Para mi familia esto es una burla pero lo que queremos es justicia y esperamos que se haga efectiva la condena. Lo único que nuestra familia quieres es que se haga justicia por Topo pero pasaron cuatro años y medio y seguimos en la misma, esperando”, lamentó.



La mujer reclamó que “los cuatro años del primer juicio, para nosotros, fue poco, y ahora que le bajen a tres años y le den la posibilidad de apelar para no ir a prisión creo que es una burla. Se está pasando de los límites porque la señora Santa Cruz, como mujer y ciudadana, se dio cuenta en el juicio que hizo mal las cosas y nunca tuvimos una disculpa ni un pésame”.



“Ya no espero mas nada de ella, queremos justicia solamente. Después de todo lo que hizo siguió su vida normal y hasta tuvo la caraduréz de burlarse, no solo de nosotros, sino de la justicia cuando se fue de vacaciones al extranjero y estuvo si bien estuvo presa por eso, salió otra vez demostrando que hace lo que quiere porque alguien le da impunidad”, cuestionó. “Ya no espero mas nada de ella, queremos justicia solamente. Después de todo lo que hizo siguió su vida normal y hasta tuvo la caraduréz de burlarse, no solo de nosotros, sino de la justicia cuando se fue de vacaciones al extranjero y estuvo si bien estuvo presa por eso, salió otra vez demostrando que hace lo que quiere porque alguien le da impunidad”, cuestionó.



En otro tramo de la charla con Pare, por Radioactiva (100.7), opinó que “uno va preso siendo pobre y ella en la causa por haber atropellado y matado a Topo, manejando alcoholizada, nunca estuvo presa. Al fin de cuenta destrozó a una familia y sigue como si nada”.



“Cuando llegue un patrullero y la lleve a la cárcel nosotros vamos a sentir que hubo justicia, aunque sea un poco para mi familia, porque es duro ver en libertad a la mujer que mató a mi marido”, consideró.



La mujer contó que desde febrero está sin empleo pero “no me puedo dar el lujo de tirarme en una cama a llorar, me he enfermado mucho todo este tiempo pero trato de estar bien y salir adelante porque tengo tres hijos que me tienen que ver fuerte. Bien o mal soy lo único que mis hijos tienen ahora”.



Sobre la reducción de pena que benefició a la abogada Rocío Santa Cruz, El Territorio entrevistó a Irene Pare (49), viuda de Cabrera, quien a pesar de los años y las distintas idas y vueltas que tuvo el proceso judicial espera que la responsable por la muerte de su esposo tenga el castigo que merece.