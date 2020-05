Ir a los que no pueden venir

Lunes 11 de mayo de 2020

Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y si los fieles no van a Fátima, es la Virgen la que va a los fieles. Como nunca, la peregrinación brilló por su forzada ausencia. Como siempre, los devotos de María expresaron su fervor, esta vez al paso de la imagen que en una camioneta recorrió barrios de Garupá y Posadas desde la parroquia que la honra. Un mayo particular, formas de fe particulares y una comunidad que se aferra a sus creencias, valores y convicciones para no desistir, para que al final de la cuarentena, el espíritu salga fortalecido (más información en pág. 18).