Invitación a escritores para participar de suelta de poemas

El próximo 24 de agosto se cumplirán 121 años del natalicio de Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes del siglo XX y de la historia de la literatura universal.En conmemoración de su cumpleaños, desde 2012 se celebra en Argentina el Día del Lector, instituido por ley nacional 26.754 para la promoción de la lectura.Borges falleció en 1986 dejando como legado una gran obra poética, de ficciones y ensayos.El autor en numerosas ocasiones y con su humildad habitual remarcó más la importancia de lo que había leído que de sus escrituras. “Siempre he imaginado que el Paraíso será una especie de biblioteca”, dijo una vez.En su homenaje, cada año para el Día del Lector, la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) organiza una suelta de poemas, que este año será de manera virtual y que es acompañada en todo el país desde las filiales provinciales de la entidad.La Sadem abrió la convocatoria a sus socios en Misiones para participar de la iniciativa nacional.María Belén Silva, presidenta de la Sadem, en diálogo con El Territorio explicó que el tradicional evento “esta vez por el contexto de pandemia será virtual, en años anteriores salíamos a las plazas, espacios públicos a compartir las postales con los poemas impresos con la gente, ahora las soltaremos por la web”.Los socios interesados pueden enviar su poema o un fragmento que no supere las 20 líneas (versos) junto a una fotografía del autor en buena resolución a sademisiones@gmail.com hasta el 30 de este mes.Las poesías son de temática libre y pueden ser inéditas o ya publicadas. La comisión directiva de la Sade filial Misiones será la encargada de seleccionar a los diez poemas y autores que serán publicados en las postales de la Sade nacional.“Todos los años se eligen tres autores por filial, que es lo que estipulan la Sade y la Fundación del Libro que es la que imprime las postales. En esta edición, como no hay impresión en papel, se pueden seleccionar diez poemas”, explicó Silva.Y amplió que las jornada conmemorativa también tendrá un espacio para recordar a los hombres y mujeres de letras ya fallecidos.“Pedimos a quienes quieran sumarse que manden su material hasta el día 30 porque el 31 de julio tenemos que enviar los seleccionados a la Sade, porque si bien es virtual, tiene un proceso de diagramación y un diseño muy lindo”, refirió.Los nombres de los diez autores elegidos se difundirán el 1 de agosto. Para saber más ingresar a Facebook @sademisiones.