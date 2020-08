Investigarán si Pampita maltrató a su ex niñera - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

El pasado 28 de febrero, la doctora Cinthia Raquel, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17, desestimó la acusación de Viviana Benítez contra Carolina Pampita Ardohain por supuesto maltrato psicológico y hostigamiento. Sin embargo, en las últimas horas, la Justicia revocó el sobreseimiento de la modelo y conductora.No obstante, el periodista Adrián Pallares contó en Intrusos que la Justicia, que en un principio denegó la acusación de la ex niñera de los hijos de Pampita por “inexistencia de delito”, ahora revocó el sobreseimiento de Ardohain, y dándole lugar a la denuncia de Viviana Benítez, se investigará a la ex jurado del Bailando por “posible coacción y privación ilegal de la libertad”.“Empezará a ser investigada, se revocó la resolución que decía que esto había quedado en la nada, y la situación judicial de Pampita se empieza a complicar”, advirtió el panelista del ciclo de América.Benítez trabajaba como niñera en la casa de la modelo cuidando a Bautista, Beltrán y Benicio, y hasta llegó a ser Dama de Honor en el casamiento de Ardohain con Roberto García Moritán.Luego de la boda, la mujer presentó su denuncia penal por maltrato psicológico y hostigamiento tras, según sus afirmaciones, perder un embarazo a causa de las actitudes que Pampita habría tenido con su empleada en una ocasión en que desaparecieron las llaves de su caja de seguridad. Pampita indicó ayer que “no es un revés judicial, estoy muy tranquila. Tengo todas las pruebas para demostrar que estoy siendo calumniada e injuriada, no hay revés de nada”.