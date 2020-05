Investigarán presiones durante el macrismo

Domingo 24 de mayo de 2020

El bloque del Frente de Todos en el Senado avanzará la semana próxima con su objetivo de analizar la actividad de la unidad especial de investigación del atentado contra la Amia y las supuestas presiones a las que fue sometida durante el gobierno de Mauricio Macri.

El jefe del interbloque del Frente para la Victoria, José Mayans, reveló la intención del oficialismo de profundizar en la denuncia mediática que realizó hace pocos días el ex titular de la unidad especial, el radical Mario Cimadevilla, y para ello lo convocó para exponer el próximo miércoles ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara.

El chubutense, ex senador nacional hasta 2015, se desempeñó en la Unidad Especial Amia entre 2016 y 2018. Hace pocos días, Cimadevilla mencionó que, durante ese período, había recibido un mensaje de texto de la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en el que, según afirmó, le pedían que protegiera al ex fiscal José Barbaccia en el juicio por encubrimiento del atentado a la Amia.

Además, señaló al ex presidente Mauricio Macri por reclamarle que “fuera para atrás en el caso Amia” y que esa presión la recibía de parte del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano.

La supuesta intervención del funcionario en el accionar del Poder Judicial había sido también denunciada por la ex diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien amenazó con iniciarle un juicio político.

La Comisión de Justicia, que está presidida por el oficialista neuquino Carlos Parrilli, cuenta con absoluta mayoría de legisladores del Frente de Todos: 10 sobre 17, aunque serían once si se suma a la senadora por el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Magdalena Solari, aliada del oficialismo.

Un día antes, el martes, el Frente de Todos embestirá contra la política del gobierno de Macri de adquisición de deuda.

“Ya nos llegó el informe del Banco Central sobre la fuga de capitales. Tenemos la misión de profundizar este tema y saber quiénes son los responsables de esta maniobra que empobreció al pueblo argentino”, adelantó el jefe del bloque oficialista al cerrar el debate de la sesión del jueves en el Senado.