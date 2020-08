Investigarán a los bancos por la refinanciación de tarjetas - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias anunció que iniciará una investigación de oficio para determinar si las entidades bancarias aplicaron correctamente el plan de financiamiento de los saldos de tarjetas de crédito establecido por el Banco Central en abril último.La entidad monetaria estableció que las entidades del sistema financiero debían refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas de crédito, vencidos entre el 13 y el 30 de abril, a un año de plazo con 3 meses de gracia, en 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas y una tasa nominal anual de 43%.La precisión del Banco Central se conoció luego que un informe elaborado por la consultora Cerx, dirigido por la economista Victoria Giarrizo, advirtió que los nuevos resúmenes de cuenta de las tarjetas que llegaron en agosto -sobre deuda de abril- registraban una deuda superior a la prevista inicialmente por los consumidores al momento de diferir el pago.Desde el sector bancario, ante la consulta de Télam, aseguraron que la tasa de interés de la refinanciación con tarjetas de crédito definida por el Banco Central para los saldos de abril último no supera al 43% anual anunciado.El vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, dijo que la refinanciación “representa un 35,7% de interés en un año” sobre el saldo deudor, y rechazó el análisis de la consultora Cerx respecto a la que tasa era mayor a la anunciada.“Cuando se suman las nueve cuotas que se pagan al cabo de un año, por cada 1.000 pesos se pagan 1.357,02”, precisó Tombolini, para el caso del banco oficial.En otros entidades consultadas repitieron esta apreciación, e incluso destacaron que “hay casos de clientes con altos niveles de consumo a los que se les bonifican los costos financieros y terminan pagando menos que eso”.Desde el Banco Santander indicaron que “la TNA aplicada es del 43%”, y añadieron que “al existir tres meses de gracia la tasa se aplica sobre nueve meses”.“Por ende las tasas aplicadas sobre la operación de 12 meses son de 40,01% el costo financiero total nominal anual (Cftna) sin IVA y de 47,74% con IVA”, precisaron en el Santander.Las fuentes pusieron como ejemplo que “si el saldo impago del resumen de la tarjeta de crédito de abril es de 1.000 pesos, a partir del mes agosto abonará una cuota mensual de 143,43”, y aseguraron que “esto se repetirá por los ocho meses siguientes”.En el Banco Credicoop indicaron que la tasa de interés aplicada fue del 39% anual para refinanciar los saldos impagos.Más allá de los intereses aplicados por cada entidad, el hecho de que la tasa nominal (TNA) sea igual o inferior al 43%, no implica que sea el único costo que se aplica sobre los saldos.Los bancos aplican otros costos de financiamiento, como comisiones e impuestos, con los que se calcula el Costo Financiero Total (CFT), que es el recargo final que el cliente termina pagando.Tombolini afirmó que “la refinanciación del saldo, sin ningún lugar a dudas que es una herramienta positiva”, pero aclaró que “no es un subsidio, es un crédito voluntario”.El funcionario explicó que “para aquellos que querían, el pago del saldo de la tarjeta de abril se pasó tres meses para adelante”, y añadió que esa deuda “se refinanció a un año, en nueve cuotas”.Remarcó que se establecieron “tres meses de gracia en capital e intereses, durante los cuales no se pagó nada” de la deuda de abril.La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias aclaró que “no tiene registradas denuncias de usuarios del sistema por la aplicación del plan de cuotas”, pero indicó que “de todas maneras controlará que la norma se esté aplicando correctamente”.Señaló que “cumplidos los tres meses de gracia, en agosto comenzó el vencimiento de la primera de las nueve cuotas”, y precisó que “los bancos tuvieron que aplicar en forma obligatoria y automática este plan a los usuarios que dejaron saldos pendientes de pagos al 30 de abril”.Destacó que “los usuarios pueden realizar sus reclamos en la página web del Banco Central”, en el área Banco Central de la República Argentina y Vos, https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/reportes.asp.