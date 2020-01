Investigan si sospechoso de violación pudo haber atacado a otras jóvenes

Martes 28 de enero de 2020 | 03:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Abuso múltiple: deciden pedidos de excarcelación En el marco de la investigación por otro aberrante caso de abuso ocurrido durante los festejos por Año Nuevo en Candelaria y en el que otra adolescente de 15 años fue violada por varios jóvenes en el sector de baños de la playita Sarandí, se supo ayer que en los próximos días podrían definirse los pedidos de excarcelación presentados por los abogados defensores de los cinco detenidos que tiene el caso.

Los implicados fueron arrestados horas después de conocerse el caso y días atrás se abstuvieron de prestar declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas. Los sospechosos fueron apuntados por la propia víctima durante una entrevista que mantuvo con profesionales en Cámara Gesell. Por otro lado, los pesquisas aguardan los resultados de pericias a los teléfonos celulares de los detenidos para avanzar en el expediente.

Al cumplirse hoy tres semanas de la grave denuncia realizada por una adolescente de 15 años de Candelaria por reiterados hechos de abuso sexual por parte de un hombre de 64, la causa judicial que se instruye por este aberrante caso sigue sumando elementos de investigación que podrían complicar aún más la responsabilidad del acusado.El apuntado en esta pesquisa es Carlos de Jesús D. (64), que se desempeñaba como cuidador de una casa quinta en la mencionada localidad y de quien no se sabe nada desde el momento que se hizo pública la denuncia por violación, por lo que continúa siendo buscado por distintas dependencias de la Policía de Misiones.De acuerdo a lo expresado por voceros ligados a la pesquisa a este matutino, integrantes de la División Cibercrimen de la fuerza provincial trabajan intensamente desde hace varios días en el análisis de una serie de fotografías que fueron extraídas del teléfono celular del sospechoso y en las que se ve al implicado manteniendo relaciones sexuales con distintas jóvenes.Según las fuentes, dichas imágenes llegaron a mano de los investigadores mediante el aporte de una hermana de la víctima.Fue esta joven quien descubrió el infierno que padecía su hermana desde hacia por lo menos dos meses al encontrar el pasado lunes 6 de enero a la menor semidesnuda en una habitación de la casa en donde la muchacha trabajaba como empleada doméstica.La joven comentó que desde noviembre pasado llevaba a su hermanita para que la ayude con su trabajo y que, tras dialogar con la adolescente, ella le confesó los ataques sexuales del que era víctima bajo amenazas con un arma de fuego.Fue en ese contexto que tras revisar el celular del sospechoso, la empleada halló las imágenes que al día siguiente presentó como prueba mientras denunciaba al cuidador en la Comisaría de la Mujer de Fátima.Si bien por el momento este material es analizado con mucha cautela por los pesquisas, no se descarta que además de la adolescente denunciante también existan otras menores que pudieron haber sido víctimas de abuso sexual por parte del sexagenario.Por otro lado, trascendió que la entrevista en Cámara Gesell con la menor hasta el momento no se ha podido realizar y se espera que en los próximos días pueda concretarse, según lo disponga el magistrado interviniente Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos.De todas maneras, y como es habitual ante este tipo de denuncias, se activaron los distintos protocolos de asistencia y contención para asistir a la menor.Sobre las tareas de búsqueda del prófugo, los voceros comentaron que efectivos de Investigaciones Complejas y de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Misiones continúan con intensas labores de inteligencia en distintos puntos de la provincia.También se supo que después de conocerse la fuerte denuncia, se requisaron dos domicilios que figuraban a nombre del acusado en la capital provincial, aunque en ninguno se pudo obtener datos del paradero del sospechoso.Incluso los investigadores se entrevistaron con un hermano del sujeto, quien comentó que tuvo que hacerse cargo imprevistamente del trabajo que tenía su familiar como cuidador de la casa quinta en donde en teoría se cometieron los abusos. Además, agregó que lo último que le manifestó el ahora prófugo fue que debía desaparecer por un tiempo, aunque no dio motivos del por qué.Por último, por disposición de la Justicia, se puso en conocimiento de los trabajos de búsqueda a personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para que se intensifiquen los controles en peajes y en pasos fronterizos de la tierra colorada.Durante una entrevista que dio en su momento la adolescente abusada a este matutino, la menor recordó entre lágrimas cómo se dieron las primeras insinuaciones por parte del sexagenario y cómo luego se dieron los abusos.“Él me regaló un celular por mis 15 años. Como es conocido de la familia, lo tomé como eso, como un regalo de cumpleaños, nada más. Pero con el correr de las semanas comenzó a mandarme mensajes y a insinuarme que quería tener relaciones conmigo. Me dijo que no tema, que no me dañaría ya que a muchas chicas de mi edad él había hecho lo mismo”, comentó la adolescente, que además aclaró que primero no quiso contar nada a su progenitora por los problemas de salud que la mujer padece desde hace tiempo.También indicó que ella iba porque su hermana trabajaba en ese lugar y porque, además, en algunas oportunidades, se quedaba cuidando a su sobrinito.“Los días pasaban y él aprovechaba cuando mi hermana se iba a bañar para abusar de mí. Con un arma al costado él me amenazaba que si contaba me iba a matar a mí y a toda mi familia. Era muy desesperante esa situación”, dijo envuelta en lágrimas la menor mientras era acompañada por sus familiares.Debido a las amenazas que recibía, la adolescente guardó en secreto el calvario que padecía durante varias semanas hasta que el 6 de enero su hermana mayor la encontró semidesnuda en la habitación de su patrón y contó todo.Por su parte, la hermana mayor de la víctima, también habló con este matutino y comentó cómo se enteró de todo lo sucedido.“No quiero imaginarme lo que sufrió mi hermanita cada vez que ese abusador la sometía. Me enteré hace tres días cuando ella dijo que se iba a bañar. Como tardaba mucho salí a ver y vi que no estaba en el baño. Cuando salgo a buscarla por la casa vi que la puerta del señor estaba cerrada. En eso empujo y estaba trancada por dentro, trato de abrir y fue cuando veo lo que estaba pasando”.“Lo primero que hizo él fue amenazarnos que si contábamos, él iba a matarme, a mi hermana y a toda mi familia. Acto seguido saco a mi hermanita de ahí y él caminaba por la casa. Esa noche no dormí porque tenía miedo de que nos haga algo, no veía la hora de que amanezca. Nunca imaginé que haga eso a mi hermana. Esos sinvergüenzas aprovechan la vulnerabilidad de las nenas para abusar de ellas, vaya uno a saber a cuantas más hizo lo mismo”, comentó muy enojada y dolida la joven.