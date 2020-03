Investigan si estaba infectado el hombre que llegó de Miami y murió en un hotel de Recolecta

Viernes 27 de marzo de 2020 | 13:15hs.

Un hombre de 70 años que había llegado al país hacía tres días en un vuelo desde Miami y estaba haciendo su aislamiento obligatorio en un hotel de Recoleta se descompensó, fue llevado al hospital Fernández y murió este jueves por la noche por causas que se están investigando.La víctima estaba alojada en el Hotel Deco Recoleta junto a su esposa y otros 17 pasajeros que habían arribado a Ezeiza el martes 24 en el vuelo 1305.En la primera revisación médica se detectó que no presentaba síntomas de coronavirus, que estaba en buen estado de salud y que tenía antecedentes de gota, una forma común y dolorosa de artritis que afecta las articulaciones y tejidos por un nivel elevado de ácido úrico en sangre.El miércoles volvió a ser revisado y no tenía temperatura, pero este jueves fue examinado tres veces. En las dos primeras, a las 8.30 y a las 14, no presentaba síntomas. A las 17 pidieron asistencia desde la habitación por pérdida temporal de espacio y tiempo y aparición de fiebre.La médica que lo atendió recomendó estudios por “síndrome confusional”, se llamó al SAME y fue llevado al hospital Fernández.Falleció en el hospital Fernández a las 22.13. Se espera los resultados de los análisis para determinar las causas de su muerte.