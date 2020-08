Investigan pedido de relevo horas previas al robo de un kilo de cocaína en Oberá - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

El avance de la investigación por la desaparición de un kilo de cocaína del depósito de secuestros de la División Toxicomanía de la Unidad Regional II de Oberá podría arrojar importantes resultados tendientes a deslindar las responsabilidades del hecho, tal como anticiparon fuentes del caso.Según averiguó El Territorio, en el marco de la pesquisa que realiza Asuntos Internos de la Jefatura de la Policía de Misiones se determinó que en las horas previas a la constatación del faltante de droga, uno de los efectivos de Toxicomanía se hallaba cubriendo un servicio adicional y solicitó relevo porque se sentía mal.Dicho pedido, según la investigación interna, se registró alrededor de las 3 del pasado 7 de agosto. En tanto, al llegar al lugar donde se requirió su presencia, el encargado del relevo constató que ya no había nadie en el puesto, lo que constituye una irregularidad en sí misma.Para los investigadores, lo que sucedió aquella madrugada no pasó desapercibido, puesto que el oficial que requirió el relevo tenía acceso al depósito de secuestro de drogas que se halla en dependencias de la Seccional Tercera.Otro dato sugestivo, al menos para quienes están al frente de la pesquisa, es que a pesar de la supuesta indisposición que a las 3 lo llevó a abandonar el servicio adicional que cumplía en un conocido mayorista local, a las 8 el mismo oficial se hizo presente en la guardia de Toxicomanía e informó que deberían realizar un conteo de la droga en resguardo del depósito.Por ello, para los investigadores es crucial determinar los movimientos del oficial en ese lapso de cinco horas entre que pidió el relevo y se presentó en la guardia.El faltante de un kilo de cocaína fue alertado el pasado 7 de agosto por el propio personal de la División Toxicomanía, ante lo cual se dio parte a la Jefatura y se activó la investigación interna.En tanto, la causa penal está a cargo del Juez Federal Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga.Por la gravedad del caso y las posibles implicancias, el jueves pasado la cúpula policial ordenó el pase a disponibilidad del jefe de Toxicomanía, subcomisario Carlos Ariel L., y de dos subalternos.Se trata del sargento Mauro Maximiliano M. y la cabo Ariatna Agustina A., los últimos que accedieron al depósito de secuestros de estupefacientes antes que detecte el faltante.Lo hicieron el 5 de agosto, cuando depositaron un decomiso mínimo. Según un vocero con acceso al sumario, ese día los subalternos debían ser acompañados por un superior que a último momento tuvo que acudir a un operativo.Si bien la droga que desapareció se hallaba en resguardo dentro del edilicio de la Seccional Tercera, el control era exclusiva responsabilidad del jefe y segundo a cargo de Toxicomanía y sólo ellos disponían de las llaves del lugar. Un dato clave indica que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la cocaína contaban con llaves, lo que no hace más que complicar la situación del personal.Por otra parte, el escándalo también echó luz sobre las amplias atribuciones del jefe y subalternos de Toxicomanía, quienes desde hace años están a cargo de un servicio adicional rentado a favor de una importante empresa local, lo que podría distraerlos de sus responsabilidades específicas, según manifestaron desde la misma fuerza.Según averiguó este matutino, el testimonio de un sujeto que fue detenido el pasado 6 de agosto permitiría corroborar que la droga desaparecida de la dependencia policial ya fue introducida al circuito comercial ilegal de la ciudad de Oberá.Si bien la pesquisa ordenada por el juez Gallandat Luzuriaga está a cargo de personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), el indicio que derivó en los primeros allanamientos fue suministrado por personal policial, específicamente del Comando Radioeléctrico Centro, dependencia que el día 6 acudió a un requerimiento por violencia doméstica.En el lugar, el personal policial notó que el sujeto en cuestión se hallaba muy alterado, como afectado por el consumo de algún tipo de sustancia.Incluso, sus propios familiares reconocieron que es adicto a las drogas, aunque mencionaron que al momento evidenciaba un comportamiento más violento de lo habitual, lo que relacionaron con la posibilidad de alguna mezcla de sustancias.En consecuencia fue detenido y trasladado a una dependencia policial, donde más tarde y ya calmado, precisó que habría consumido un dosis de cocaína de máxima pureza, nada comparado con lo que adquiría habitualmente. “Era pura pura, parece que no estaba cortada. Nunca tomé algo tan fuerte”, habría asegurado ante los uniformados.En pesquisas posteriores surgió el nombre del presunto vendedor de la droga, quien es familiar directo de un integrante de la División Toxicomanía de Oberá.A partir de ese testimonio, la semana pasada se ordenó el allanamiento de una vivienda donde la GNA encontró 60 gramos de marihuana y una dosis de cocaína.