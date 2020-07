Investigan las causas del incendio de un camión en Puerto Rico

Viernes 31 de julio de 2020 | 14:05hs.

Puerto Rico: incendio a la madrugada.Los Bomberos Voluntarios de Puerto Rico concurrieron en la madrugada de hoy a la calle Juan XXIII casi Garupá del Barrio Ruta 12 donde se estaba incendiando un vehículo.En el lugar, ubicado frente a un taller mecánico, había un camión Mercedes Benz 1632, sin motor, caja y baterías que se estaba incendiando y que terminó con serios daños materiales en su interior.El siniestro fue comunicado por la Policía a las 02,45 horas y los Bomberos Voluntarios trabajaron en su extinción hasta las 03,30 horas.“Cuando llegamos al lugar había mucho humo y cuando tratamos de desconectar la batería nos dimos cuenta que no tenía porque se la sacaron para reparar eso y otras partes del camión”, dijo Walter Weber, jefe de los Bomberos Voluntarios locales.Una vez verificado que no había ninguna fuente que pudo producir el fuego a través de un cortocircuito “seguimos investigando el origen y encontramos cartón quemado sobre la cama de la cabina, los restos son inconfundibles lo que nos permite asegurar que el incendio fue intencional”.El hecho no puso en riesgo las viviendas y comercios de la zona pero sí “produjo mucho daño al dueño del taller donde estaba el camión en reparación y al propietario que de ésta manera perdió su fuente de trabajo” manifestó Weber.