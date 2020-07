Investigan la muerte de un detenido en la Octava

Viernes 31 de julio de 2020

La Justicia investiga la muerte de un joven de 27 años que estaba detenido en la Comisaría Octava de Posadas. Su muerte se produjo en horas de la madrugada de ayer y desde la fuerza provincial manifestaron que el joven fue hallado ahorcado en la celda.El hecho está siendo investigado por el juez Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres local. El joven, identificado como Cristian Edgardo Rodríguez (27), estaba a disposición del magistrado en el marco de una investigación por abuso sexual.También interviene la Dirección de Asuntos Internos, que deberá deslindar responsabilidades de los efectivos que conformaban la guardia y no detectaron la presunta actitud suicida del detenido.Según detallaron desde la Policía, el hecho fue descubierto cerca de las 2.30 de la madrugada. El joven estaba solo en la celda 1 de la dependencia y fue hallado colgado de la reja con una sábana.En el lugar se hicieron los trabajos de rigor con la presencia del propio juez Verón, además del jefe de la Unidad Regional X, Jorge López, el supervisor Roberto Escumbarti y el jefe de comisaría, Gustavo Bernal. Participó el personal de la Dirección General de la Policía Científica.Los procedimientos se extendieron hasta las 4.30 y el médico policial confirmó los signos de ahorcamiento, pero de todas formas se solicitó la correspondiente autopsia, cuyos resultados se aguardan.Según pudo reconstruir este medio, Rodríguez, que tenía domicilio en el barrio A 3-2, fue detenido el martes a la tarde por la División de Investigaciones de la Policía de Misiones. La denuncia en su contra por un delito contra la integridad sexual se había radicado en la Comisaría de la Mujer de Fátima.De todas formas, hasta el momento de su muerte no había sido trasladado ni una sola vez al juzgado, por lo que el juez Verón aún no lo había indagado ni imputado formalmente. Incluso, la Defensoría y la fiscal de turno aún no tenían detalles sobre la denuncia en su contra.