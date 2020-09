Investigan circunstancias del accidente de canillita - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020

Daniel Gustavo Wdoviak (44) es un conocido canillita obereño, por lo que para muchas personas no pasó desapercibido que desde hace diez días no se lo ve en su puesto, ubicado en la esquina de avenida Sarmiento y calle Córdoba de Oberá.Al respecto, en la madrugada del pasado 6 de septiembre Wdoviak sufrió un grave accidente en la vía pública, tras lo cual fue trasladado al hospital Samic, donde permanece internado con serias lesiones.Según confirmó Héctor González, director del nosocomio, el paciente sufrió fractura de cadera y tobillo izquierdo, además de escoriaciones en diversas partes del cuerpo.La reparación de la cadera demandará una prótesis que será provista por Salud Pública, anticipó. Luego deberá afrontar un tratamiento de recuperación de varios meses.Por otra parte, hasta el momento no se estableció la causa de las lesiones que padeció Wdoviak, quien en primera instancia comentó que lo chocó una camioneta que se dio a la fuga; pero luego refirió que se cayó, discrepancia que podría obedecer a su condición de base, ya que padece retraso madurativo.En tanto, si bien por el momento no existe una denuncia formal, desde la Unidad Regional II comentaron que iniciaron una investigación de oficio para establecer la causa del hecho.Entre las medidas de prueba, anticiparon que personal policial analizará las grabaciones de cámaras de seguridad de los comercios de la zona donde se produjo el incidente, sobre avenida Libertad y calle Río Negro.Precisamente, los fines de semana el canillita cuidaba autos en la zona, según sus allegados.“Como tiene retraso madurativo, más la medicación que le están dando, por ahí se pierde y cambia de versión. Un amigo contó que le chocó una camioneta roja que se escapó, pero él después dijo que se cayó. Igual es difícil que lastime tan feo por una caída”, opinó Graciela Wdoviak, hermana del paciente.Mencionó que el canillita no percibe ningún tipo de beneficio social y afrontará varios meses de recuperación.“Lo único que queremos saber es qué pasó. Él es un chico que nunca le hizo daño a nadie, es inocente y ahora está postrado. Si se cayó fue un accidente; pero si le chocaron y se escaparon, es un crimen”, agregó.