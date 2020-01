Intoxicación alimentaria, la más frecuente en verano

Martes 28 de enero de 2020 | 02:00hs.

Febriles y gastroenteritis en niños

La médica Liliana Fernández Sosa, gerenta asistencial del Hospital de Pediatría, señaló a El Territorio que reciben un promedio de 250 a 300 consultas diarias. El 50 por ciento llega por síndrome febril, un 25 por ciento por gastroenteritis y el resto por razones variadas. “Las consultas frecuentes son por síndrome febril y gastroenteritis, vómitos, diarreas por transgresiones alimentarias o a veces ir al río y tragar parte del agua sucia, lo que genera trastornos gastrointestinales”.

Fernández Sosa comentó que es muchos de estos casos, las madres llegan por temor a que su hijo tenga dengue. “Lo ideal es que ante un cuadro de fiebre la madre en su casa le dé paracetamol y le baje la fiebre con un baño. Si la fiebre bajó, se queda en casa; si persiste o tiene decaimiento, vómitos, diarrea o dolores en el cuerpo, debe consultar a emergencias o a su pediatra”.

Además comentó que se están viendo cuadros de otitis o conjuntivitis “por las piletas, ríos o arroyos a los que se meten. Como siempre en esta época aumenta la demanda, pusimos el refuerzo correspondiente”, aseveró.

El verano puede traer consigo varias consecuencias para la salud, ya sea por exceso de sol, mala alimentación o el ingreso en aguas contaminadas. Un problema muy común y que aparece todos los años es la intoxicación alimentaria, que deriva en cuadros de gastroenteritis. Puede ser producida por varios factores y se caracteriza por síntomas como malestar estomacal, vómitos y diarrea acuosa.En este marco, Radioactiva dialogó con el médico gastroenterólogo Fernando Barreyro, quien se explayó sobre este tema, que es una constante en días de calor: “Lo que se suele ver a esta altura del año son los cuadros asociados a la intoxicación alimentaria que ocurren cuando se consumen alimentos que han perdido la cadena de frío o que fueron manipulados por personas que no se higienizaron las manos”.Sin embargo, el profesional insistió en que estos cuadros no deberían durar más de 48 horas y que, pasado este tiempo, sería oportuno consultar a un médico de cabecera.“Lo que se ve últimamente son casos de personas que han ido a veranear a otros lugares, se han sumergido en agua dulce, ríos, lagunas, arroyos y algunas veces estos síntomas persisten más de dos o tres días, sobre todo la diarrea”.En estos casos, explicó que lo que puede ocurrir es una infestación parasitaria. “Es algo propio de nuestra zona y hay que tenerlo en cuenta, aquellas personas que no resuelven el cuadro sintomático en 48 horas y persiste de tres a cuatro días, nos marca que más allá de una intoxicación alimentaria común hay que ver otras cosas, y lo de los parásitos es algo que está empezando a suceder más frecuentemente”, sostuvo.El profesional resaltó además la importancia de cuidar a cierto grupo etario propenso a estos cuadros o a la deshidratación.“Donde hay que tener cuidado es con los niños menores a 2 años, los adultos mayores a 65, porque en ellos la deshidratación es algo grave. Cuando no pueden ingerir líquido y tienen diarrea, tempranamente deben consultar a su médico de cabecera o a una guardia para evitar una descompensación mayor”.Por eso recomendó en términos generales a la población mantenerse siempre hidratado, pero no caer en un exceso de líquido cuando se tiene un cuadro de gastroenteritis.Por otra parte y en relación a la manipulación de alimentos, indicó la importancia de higienizarse bien las manos y tener en cuenta de donde proviene el agua con la que se laven, por ejemplo las verduras.“Cuando uno tiene dudas del agua que esta consumiendo y no tiene acceso al agua mineral, tiene que hervirla por cinco minutos y ahí queda potabilizada. Es una de las consultas habituales el tema del agua, hay cierta desconfianza respecto a este tema”, concluyó.Entre los alimentos a los que se les debe prestar atención antes de consumirlos están los huevos, que pueden contener la bacteria salmonella; la mayonesa y sobre todo si es casera; las verduras de hojas verdes mal lavadas; la carne, que no puede perder la cadena de frío y los pescados.