Interpol pidió la captura del Pato Cabrera - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

Interpol pidió la captura internacional de Ángel Cabrera, el golfista que había sido acusado por su ex esposa, Cecilia Torres Mana, por violencia de género.Esto se supo poco después de un segundo pedido de detención de parte de la Justicia argentina.El Pato se encuentra en Estados Unidos jugando diversos torneos y su último destino fue Ohio. El abogado del golfista, Miguel Gavier, había avisado que “cuando pueda Cabrera volverá al país” y que no lo hizo hasta el momento “porque no hay vuelos”.