Internaron a Antonio Gasalla

Viernes 15 de mayo de 2020 | 11:50hs.

En las últimas horas, Antonio Gasalla presentó algunos dolores abdominales. Por esa razón, el humorista fue a la guarda del Sanatorio Otamendi. Los profesionales que lo atendieron detectaron que tenía algunas complicaciones estomacales y decidieron que quedara internado.La noticia la confirmó el abogado del artista, Miguel Ángel Pierri. "Tiene algunas cuestiones estomacales leves, nada de gravedad. Evidentemente, la cuarentena le provocó un bajón anímico. Está algo angustiado. Se prefirió que quede en observación para mayor tranquilidad y para le pueden realizar algunos estudios", detalló.El letrado precisó que el humorista debía someterse a una evaluación clínica hace unas semanas, pero no lo hizo por las restricciones de salud que indicó el Gobierno por el coronavirus. "Por los problemas de salud que tuvo en noviembre y febrero, Antonio tenía programado ir al médico cada 20 días. A fines de abril tenía que asistir a un control, pero eso se postergó por la cuarentena. En las últimas horas presentó cierto malestar y decidió ir al Otamendi", explicó Pierri.En el verano, Gasalla encabezó un espectáculo junto a Marcelo Polino en Mar del Plata. Sin embargo, a mitad de la temporada, el cómico se bajó de la obra. "Tiene un cáncer de piel y un problema en su rodilla. Tiene que estar controlado", señaló en ese entonces el periodista al mencionar las razones de su renuncia.En estos momentos, el humorista se encuentra acompañado por su hermano. Hasta el momento desde el centro de salud no emitieron un comunicado oficial. De todos modos, desde el entorno del actor destacan que el cuadro no presenta gravedad.