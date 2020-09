Interna gremial afectó recolección de residuos - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

Un grupo de trabajadores del servicio de recolección de residuos nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Posadas (Soemp) dejó de prestar el servicio desde las 17, en reclamo de recomposición económica al adicional de los trabajos prestados los días sábados.Según comentó Rubén Maciel, secretario de organización por el gremio a El Territorio, “se firmó un acuerdo por 2.000 pesos que no fue consultado con los trabajadores” y que “se solicitó un monto mayor para recomponer el salario de los recolectores y de los trabajadores que operan en la base de El Zaimán”.Por esta situación, no se realizó el servicio de recolección de las 17 ni tampoco el de las 21. Anticiparon que la medida persistirá hasta arribar a entendimiento dentro del área gremial.En tanto, fuentes de la Municipalidad anticiparon que mañana, en el transcurso de la jornada, se definirá un cronograma de emergencia de recolección de residuos, con el objetivo de garantizar el servicio mínimo en Posadas.Por otra parte Daniel Porto, secretario general del Soemp, se mostró disconforme con la medida. “Se reclama por algo que ya se pactó, por lo que no se avala el pedido. Se cumple en tiempo y forma con el municipio”, cerró.