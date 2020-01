Intentó quemar viva con combustible a su pareja e incinerar la vivienda

Martes 7 de enero de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Minutos de suma tensión y mucho terror padeció ayer por la madrugada una mujer de 43 años dentro de su vivienda de la avenida 115, en la capital provincial, al ser agredida y rociada con combustible por su concubino.Según trascendió por fuentes de la pesquisa, el atacante no sólo intentó incinerar a la mujer tras amenazarla por varios minutos, sino que también un auto, una moto y parte de la casa que compartían. Por fortuna, la rápida intervención de la Policía evitó que todo terminara en una tragedia.El conmocionante episodio se registró en los primeros minutos de ayer cuando efectivos que estaban de guardia en la Comisaría Sexta fueron alertados por un grupo de vecinos del accionar violento de un sujeto, identificado luego como Rubén O. (48), que desde hacía varios minutos estaba amenazando de muerte a su concubina.De acuerdo a la reconstrucción hecha por los investigadores, todo se inició luego de una pelea que los dos protagonistas mantuvieron por cuestiones personales y que de un momento a otro transformó al hombre en una persona sumamente agresiva y descontrolada.Siempre desde el relato de los pesquisas consultados, el sujeto tomó un bidón de nafta que se encontraba en un sector de la morada y con él empapó a la mujer con el líquido inflamable. Pero, mientras buscaba un encendedor, advirtió que la Policía estaba al tanto de su temible accionar, lo que lo obligó a huir corriendo de la vivienda.Instantes posteriores una comisión del Comando Radioeléctrico Oeste que en ese momento patrullaba las inmediaciones a las avenidas 115 y Martín Fierro acudió de inmediato al pedido de auxilio y tras una recorrida por el lugar ubicó y redujo al agresor.Acto seguido el hombre fue detenido y trasladado a la comisaría Sexta en donde permanece alojado en una celda a disposición del Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.Por otra parte, otra comisión policial que también intervino en el hecho asistió y brindó contención a la mujer, que por ese entonces, se encontraba visiblemente alterada por el momento dramáticos que le tocó vivir minutos antes.De acuerdo al examen realizado por el médico policial, no se advirtieron lesiones o golpes en la dueña de casa.Según manifestó la denunciante ante la Policía, su pareja estaba bajo los efectos del alcohol al momento del ataque y remarcó que de no ser por la ayuda de los uniformados, la historia hubiera sido otra.Luego de trascender el grave episodio de violencia, El Territorio fue hasta la casa de la denunciante en el barrio Libertad de la capital provincial y dialogó brevemente con la víctima.Con los ojos aún con lágrimas y en un estado de mucho cansancio por no haber podido dormir tras la traumática experiencia, la mujer comentó: “Gracias a Dios no me pasó nada. Me roció con nafta, pero por suerte fue sólo eso”.Durante toda la jornada de ayer, la denunciante fue asistida y seguida de cerca por un grupo de familiares, quienes además la acompañaron a realizar la denuncia policial ante la Comisaría de la Mujer.Por otro lado, según comentaron varios vecinos de la zona, el detenido en diversas oportunidades fue echado de la casa por las constantes peleas que mantenían ambos.Si bien nunca escucharon algún tipo de enfrentamiento grave, las personas consultadas por este matutino afirmaron que desde hace tiempo la pareja venía teniendo problemas de convivencia