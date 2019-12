Intenso movimiento para cruzar la frontera rumbo a playas de Brasil

Domingo 29 de diciembre de 2019

Documentos para salir del país La documentación a tener en cuenta a la hora de pasar la frontera -si se va en vehículo particular- son los papeles de auto al día y en regla. Autorización y seguro al día y la documentación personal: DNI o pasaporte actualizados y sin vencer. En el caso de menores, si viajan sólo con un padre se necesita la autorización del otro progenitor y fotocopia del certificado de nacimiento. Este último papel se pide si viaja con un padre o con los dos. En Bernardo de Irigoyen el paso opera las 24 horas del día. En San Pedro, el Paso Rosales opera únicamente durante el día, de 7 a 19.



En cifras

100 Son los kilómetros que se logran acortar en el viaje si se opta trasponer la frontera por Paso Rosales, aunque este cruce opera sólo de 7 a 19 cada día. $ 3.750 Por tramo es lo que vale un pasaje desde la Terminal de Posadas rumbo a Camboriú, uno de los destinos más buscados en la temporada.

El Paso Internacional Pepirí Guazú no sólo es el único puente que une por tierra a Argentina y Brasil en el límite entre San Pedro (Misiones) y Paraíso (Santa Catarina), sino que su habilitación para el ingreso y egreso en ambas cabeceras puede impulsar al sector turístico en la Capital de la Araucaria.Desde hace una semana el centro de frontera funciona normalmente con un número alto de gente que lo utilizan diariamente que van desde las 100 personas y en algunas ocasiones llegan hasta 400 por día.El puesto donde opera Migraciones en ambas cabeceras se encuentra ubicado a 49 kilómetros de la zona urbana de San Pedro, desde donde se continúa por ruta nacional 14 hasta la rotonda de Palmera Boca y al llegar allí se toma la primera salida por ruta provincial 27.Este cruce fronterizo en los últimos días se tornó una alternativa para los turistas que desean veranear en las playas de Santa Catarina, en el sur del vecino país.El uso del lugar va en aumento desde que la Policía brasileña comenzó a operar nuevamente el pasado 23 de diciembre y se apostó con una cuadrilla en el lugar.La elección de Paso Rosales se debe por un lado a los más de 100 kilómetros que se acortan para llegar a las playas, a diferencia de si se ingresa a Brasil por Dionisio Cerqueira. Y otro motivo, aseguran los lugareños, es el de poder apreciar la exuberante selva misionera que forma paisajes que maravillan al turista. En este punto, los emprendedores de San Pedro buscan aprovechar el flujo de viajeros para promocionar los atractivos del lugar por medio de distintas alternativas que permiten un contacto directo con la naturaleza.En lo que respecta a la cantidad de personas que utilizaron el mencionado paso desde su rehabilitación, entre ingresos y egresos ya se habla de más de 2.000 turistas que traspusieron la frontera a uno u otro país.Solamente en Nochebuena y Navidad salieron más de 590 personas y unos 156 vehículos, mientras que ingresaron a Argentina alrededor de 400 personas y 117 autos, sostienen las estadísticas migratorias.El número varía de acuerdo al día de la semana, siendo, en este caso, los días cercanos al fin de semana o las fiestas cuando se registró el mayor número de trámites migratorios de gente que en su mayoría viajan con destino a la costa brasileña, porque el paso con fines de compras cayó de forma brusca con el impuesto a las compras en moneda extranjera.Sin embargo, y a pesar de ser muy usado en los meses de verano, el paso opera sólo de forma temporal, ya que una vez finalizado el período estival, cuando los cruces disminuyen considerablemente, los funcionarios brasileños se retira del lugar y no se pueden hacer los trámites de rigor allí. Al menos así ocurrió este último año.Por otro lado, en Bernardo de Irigoyen aún es escaso el movimiento turístico de argentinos con intenciones de vacacionar en tierras brasileñas, a comparación de años anteriores, cuando las variantes del cambio de divisas eran otras y beneficiaban más a los argentinos.Aunque también hay que considerar que la habilitación del Paso Rosales en San Pedro en la temporada pasada y ahora nuevamente es el más elegido por el acortamiento en el viaje, si bien no opera las 24 horas del día como sí lo hace el de Irigoyen.En temporadas anteriores se notaba a simple vista el incremento de turistas argentinos en la frontera más oriental del país a partir de la segunda semana de diciembre y las filas de autos superaban las dos cuadras. Esto el año pasado no sucedió y este tampoco.Hasta el momento, son entre ocho y diez familias las que pasan en auto a Brasil por día a través del cruce que une Bernardo de Irigoyen con Cerqueira y la fila de vehículos particulares no superaba ayer la media cuadra.Además, en los últimos días sí se vieron muchas familias brasileñas que compran en los comercios de Irigoyen, favorecidas por la devaluación del peso y la búsqueda de productos de calidad. Comestibles, bebidas y en algunos casos ropa o zapatos son los productos más buscados.Para quienes opten por ir en colectivo, las tres empresas que ofrecen ese servicio desde la Terminal de Posadas ya están operando y desde el 1 de enero la salida será diaria con Reunidas, Crucero del Norte y Río Uruguay. Quienes quieran ir en micro a Camboriú, por mencionar un destino, deberán abonar 3.750 pesos, siempre hablando por tramo.Un viaje a Capao da Canoa en coche semicama vale 2.800 pesos y en cama 3.000; si se opta por Itapema, un pasaje cuesta 3.650 pesos en semicama y en coche cama 3.800.La compañía Reunidas oferta viajes a Camboriú a 2.800 pesos y a Florianópolis a 3.290 pesos en colectivos semicama aunque sin servicio.