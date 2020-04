Intensifican operativos policiales para mantener el cumplimiento de la cuarentena

Martes 14 de abril de 2020 | 16:00hs.

Desde la Jefatura de Policía de la Provincia de Misiones confirmaron que se reforzaron los controles en la vía pública con el objetivo de que la cuarentena no se distienda y para mantener el bajo índice de infectados que se registra en la Provincia.La medida también obedece a las proyecciones nacionales que indican un crecimiento en el número de casos en todo el país para el mes de mayo, por lo que en Misiones se busca sostener aplanada la curva de contagios, lo que se logró desde un principio a partir de las medidas sanitarias adoptadas por el Ejecutivo provincial.Para el cometido, a los operativos fijos existentes, se sumará más personal en las calles que realizará controles rotativos y sorpresa en toda la Provincia, aplicando las sanciones vigentes en los casos que correspondan y exigiendo el uso obligatorio de tapabocas a todos aquellos que puedan justificar su permanencia en la vía pública.Cabe destacar que estas acciones se llevan a cabo de manera conjunta y coordinada con las fuerzas federales con asiento en la Provincia, lo que hasta el momento ha dado muy buenos resultados. Es así que en la última reunión interfuerzas, que se realizó este lunes en la Jefatura de Policía, se acordó fortalecer los controles y ser inflexibles con todos aquellos que incumplan con el Decreto de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio.Por otro lado, la Policía de Misiones recuerda a la población mayor de 60 años que no debe salir de sus hogares y recurrir a sus allegados de extrema confianza para realizar cualquier trámite o compra en supermercados.Así también, insta a la ciudadanía en general a permanecer en sus casas y reducir al máximo el contacto con otras personas que no sean del entorno familiar directo, ya que está comprobado que es la mejor manera de prevenir el COVID-19.