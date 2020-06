Intendentes se reunirán para pedir la vuelta del transporte interurbano

Sábado 13 de junio de 2020

Suspendidos desde el 20 de marzo En concordancia con el aislamiento social preventivo y obligatorio que empezó a regir a nivel nacional el viernes 20 de marzo, quedó suspendida la circulación de trenes y colectivos de larga distancia y aviones de cabotaje en todo el país, según había dispuso a nivel nacional la administración del presidente Alberto Fernández. Del mismo modo, el gobierno de Misiones puso en vigencia desde ese entonces similar medida para el transporte de pasajeros de media distancia.

El ministro de Transporte la Nación, Mario Meoni, había explicado que la medida tenía como objetivo mitigar los efectos del en el país. “Se suspenden en forma total el transporte interurbano de pasajeros dentro de la provincia de Misiones”, había tuiteado también el gobernador Oscar Herrera Ahuad.



En Montecarlo dicen que no es redituable la habilitación

Con información de corresponsalías Montecarlo y Campo Ramón

Las localidades de Wanda, Puerto Libertad y Puerto Esperanza, además de estar muy próximas unas con otras, siempre mantuvieron relaciones económicas, laborales, familiares y médicas, un constante intercambio de cordialidad y ayuda mutua.En ese sentido, el transporte interurbano cumple un rol fundamental entre los vecinos de los municipios de la zona Norte y por ello los alcaldes se reunirán la semana que viene para tratar, entre otros temas, su habilitación.Y en el caso de estar todos de acuerdo, anticiparon a este medio que elaborarán un documento que será enviado a la Subsecretaría de Transporte de la provincia, a la que le corresponde dar luz verde o frenar la medida.Debido a la emergencia sanitaria por coronavirus en el país, se suspendieron todos los transportes de media y larga distancia en todo el territorio nacional.Si bien hay pedidos de las empresas de este rubro -uno de los más golpeados y de los pocos que aún está detenido- para su pronta reactivación, aún no hay respuestas concretas para retomar la actividad, que depende netamente de cómo evoluciona la situación sanitaria.“Nos hace mucha falta y la gente nos reclama el tema del transporte. La particularidad de nuestro territorio hace que no tengamos prácticamente fronteras y los pueblos parecen fusionados. Hay una buena relación con los intendentes vecinos y la semana que viene ya tenemos acordado un día de reunión para ver qué otros pasos podemos dar”, sostuvo Felipe Jeleñ, intendente de Wanda, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7Por su parte, Fernando Ferreira, a cargo del ejecutivo de Puerto Libertad, en diálogo con El Territorio indicó: “La ausencia del interurbano vino a complicar mucho a la gente, sobre todo por la liberación paulatina de algunas cosas y por ello tiene que tener algún tipo de medio para ir a Wanda y Esperanza”.En esa misma línea, añadió: “Toda la vida fue un circuito bastante continuo en el que la gente va y viene constantemente todos los días por una cuestión comercial, por los bancos; en Puerto Libertad tenemos sólo un cajero y en Wanda está el Macro y en Esperanza el Banco Nación”.También hay vecinos, según contaron, que se trasladan de un municipio a otro por razones médicas y debido a la suspensión del transporte, deben gastar grandes sumas de dinero en remises.No obstante, si bien los alcaldes tienen en cuenta la importancia del transporte para la comunidad, también son conscientes de la situación epidemiológica y tienen en consideración las decisiones que se tomen desde la Provincia.“Esta habilitación depende de la Secretaría de Transporte de la provincia. Nosotros por nuestra parte no queremos apurar los tiempos. Entendemos que por lo que es la relación entre los tres pueblos ya amerita la habilitación del transporte interurbano, pero no queremos forzar una situación porque gracias a Dios no tuvimos ningún caso”, indicó Jeleñ.Por su parte, sobre la situación particular que el país y el mundo está viviendo, Ferreira sostuvo: “Entiendo que esto es algo útil para la gente, pero también entiendo que hay tiempos de mucha cautela en los que hay que privilegiar la salud. Habrá que esperar si ellos están en condiciones de garantizar algún tipo de protocolo. Acá en la zona no tenemos casos, pero permanentemente están viniendo personas desde Buenos Aires”.La Empresa de Transporte de Colectivos Eldorado (Etce) es la encargada de hacer el recorrido y unir a estas localidades.Desde el inicio de la cuarentena, los colectivos urbanos comenzaron a funcionar bajo un diagrama de emergencia que supuso menos frecuencia de las unidades o la suspensión. Poco a poco se fue normalizando y en Wanda, según dijo su intendente, están funcionando casi al 100 por ciento para así evitar las aglomeraciones en los colectivos y posibles contagios.En Posadas, Candelaria y Garupá, la frecuencia es más asidua, no obstante se mantiene la medida de que ninguna persona puede viajar parada, es decir, que su capacidad se reduce a la cantidad de asientos.En la localidad de Leandro N. Alem, la actividad se reanudó el lunes 27 de abril con todos los protocolos de seguridad, en tanto que en Oberá esto se habilitó el pasado martes 5 de mayo.En Montecarlo es la empresa Kruse la que realiza los servicios interurbanos a El Alcázar, Caraguatay, Puerto Piray y Eldorado. Los propietarios mantuvieron conversaciones con los intendentes de Caraguatay y Montecarlo para que evalúen la posibilidad de solicitar la reactivación de al menos el servicio entre estas localidades, teniendo en cuenta que los vecinos de la colonia Tarumá y Caraguatay dependen de servicios de la Capital Nacional de la Orquídea, como el hospital, odontólogos, estudios complejos, bancos, pago de servicios, correo y supermercados.Si en algún momento se llega permitir este recorrido, difícilmente sea rentable, sostienen desde la empresa. No obstante, entienden también que los vecinos necesitan trasladarse y para la gran mayoría es imposible poder costear el precio de un taxi o remís para ir hasta Montecarlo.Por otra parte los propietarios de la empresa Dos de Mayo, que conecta Montecarlo, El Alcázar, Dos de Mayo y San Vicente, ven prácticamente inviable que se pueda activar este recorrido, ya que los costos operativos no se cubrirían por la disminución de pasajeros, sumado a que el protocolos para el transporte exige menos cantidad de personas en los ómnibus.Por su parte, Campo Ramón autorizó la extensión de una línea del transporte público hacia Villa Unión, límite con Oberá, ya que el gobierno no habilitó el recorrido interurbano. Fue la empresa que brinda el servicio, Brilla SRL, la que llegó a ese acuerdo con el municipio para el beneficio de los vecinos.Es así que desde la Municipalidad informaron que el próximo martes la empresa realizará el recorrido de Villa Unión al Kilómetro 10 a las 6 y desde el Kilómetro 10 a Villa Unión a las 9.30. El movimiento entre ciudadanos de esas localidades se debe a trámites bancarios, ya que el pequeño poblado cuenta únicamente con un cajero, además de para hacer las compras.