Intendentes refuerzan controles por pase de productos brasileños

Domingo 21 de junio de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Controles y detenciones de personas

El alcalde de San Javier, Matías Vilchez, había asegurado días atrás que aseguró que la localidad que administra “será la última en abrir sus fronteras para el pasaje de personas”.

Ello, por la preocupación que genera estar tan pegados a Porto Xavier, donde los casos crecen día a día. “Tomamos medidas desde el día uno, con problemas pero trabajando en conjunto y entendiéndonos. El control del pasaje informal es difícil pero los vecinos tomaron postura con mucha responsabilidad”, había dicho.De la misma manera lo hizo el intendente Lucas Gerhardt de Alba Posse, otro de los pasos más utilizados por argentinos y brasileños a la hora de ir de vacaciones, a comprar o de paseo. “Estamos trabajando día a día con las fuerzas nacionales para que no haya paso, nos preocupa muchísimo eso y buscamos de todas las maneras evitarlo”, mencionó.

Gerhardt contó que ya han detenido a varias personas que intentaban venir desde Brasil, puesto que muchos de ellos “sabemos que venían a cobrar planes sociales acá y eso es un peligro, no sabemos si vienen trayendo la enfermedad”.

Los alcaldes de municipios lindantes a Brasil aducen que pese a que las fuerzas están apostadas, los vecinos siguen encontrando alternativas para pasar. Temen una ola de contagios como la que está habiendo en comunas de Brasil.Las fronteras misioneras siempre fueron un punto complejo a la hora del control estatal. Está muy arraigada en la rutina diaria de los vecinos de ambas márgenes la costumbre de cruzar constantemente. A visitar a las familias, comprar, pasear e incluso a trabajar o estudiar: la vida en la frontera es binacional.No obstante, la pandemia del Covid-19 y las decisiones gubernamentales de prohibir el paso modificaron en gran medida estos hábitos.Desde el presidente Alberto Fernández hasta el gobernador Oscar Herrera Ahuad coinciden en que los límites nacionales deben permanecer clausurados hasta tanto se tranquilice la ola de contagios. Ante esta orden, las fuerzas de seguridad se apostan en los pasos evitando el traslado.Más allá de esto, intendentes y vecinos siguen preocupados por aquellos lugares de la frontera donde se pasa de forma ilegal.La mayor preocupación en estos tiempos tiene que ver con el avance de la enfermedad del otro lado y los productos que de un momento al otro comienzan a verse en negocios de las localidades a la venta, principalmente frutas frescas, pollos, cerdos, ropas, calzados, y hasta incluso muebles.Los alcaldes aducen que tanto en las personas que cruzan como en cualquiera de esos objetos puede estar alojado el virus.Hay zonas que suelen estar más controladas que otras, por ser pasos frecuentes de personas, como en el caso de Alba Posse o San Javier. Empero, hay otras donde la situación no suele ser la misma, y en este contexto, se torna una franja peligrosa. “Nosotros estamos pegados a Brasil a través de Colonia Paraíso, y hay gente que sigue yendo a trabajar a Brasil, por eso también tuvimos discusiones, porque no se estaban haciendo los controles, sabiendo que del otro lado hay muchísimos casos, pero ahora sí ya la Policía Provincial nos está ayudando enormemente”, indicó el intendente de Campo Ramón, José Luis Márquez Da Silva.En diálogo con El Territorio, el alcalde puntualizó en que “muchos se van a trabajar allá, porque no tienen nada paralizado, entonces se piden empleos en los campos, construcción, pero también van a buscar artículos para vender, como frutas, ropa, calzado, hasta cocinas y heladeras, y eso nos preocupa mucho a nosotros”. El paso suele ser en canoa, aunque hace unas semanas atrás, cuando se registró la bajante histórica en el Uruguay, se pasaba hasta caminando por encima de las piedras.“Quizás las frutas es lo más peligroso y nos damos cuenta porque de repente hay camiones repletos con la fruta de estación, cuando era época de sandía de golpe aparecieron camiones llenos de sandía vendiendo, y sabemos que se trajo de Brasil”, ratificó.Y apuntó: “Gendarmería y Prefectura están en Alba Posse pero acá en esta zona ya no están, nos cuida la Policía de Misiones, aunque no dan abasto”.Por su parte, el jefe comunal de Panambí Rosendo Fuchs también fue contundente al resaltar que “la preocupación más grande es el límite con Veracruz, Brasil, porque si bien el paso está cerrado sigue habiendo cruces”.“Hay muchos vínculos familiares, pero también está el tema de la venta, que es una práctica desde siempre. Tuvimos dos etapas nosotros, primero Prefectura nos ayudaba a controlar la parte urbana, concientizando cuando recién salió lo del aislamiento; y después, cuando se fueron habilitando más actividades, derivó más personal a la frontera”, explicó.Fuchs manifestó además que el gobernador le recomendó el diálogo con los vecinos, teniendo en cuenta que se trata de un municipio chico donde los vecinos se conocen mucho más. “Algunos entendieron y tomaron conciencia, dejaron esta actividad, pero hay gente que no, que cruzan en canoa”, afirmó.Lo que más se registra en la zona, dijo el intendente, es el flujo de personas además de la venta de productos cárnicos como cerdo y pollo, además de algunos muebles.Fuchs expresó que el paso ilegal disminuyó en gran medida en la zona en las últimas semanas, no sólo porque se intensificaron los controles, sino también, por el miedo que genera en los vecinos la cantidad de casos que está habiendo en Brasil.“Son los mismos vecinos los que denuncian ahora cuando ven alguien que no es del municipio, avisan para que vayan las fuerzas y los pongan en cuarentena”, determinó.De igual forma, en El Soberbio el panorama se repite, con una preocupación en crecimiento por los casos de coronavirus que se van reportando en tierras vecinas. Al respecto, el intendente Roque Soboczinski remarcó que “mermó la cantidad de gente que se anima a cruzar igual la frontera, porque con tantos casos, hay mucho temor”.“Acá hay una cultura fronteriza donde el paso es continuo, y el cierre del límite hizo que muchos buscaran las vías ilegales. No se puede negar que lo logran porque hay casi 100 kilómetros de frontera y no podemos decir que no pasa ninguno”, aseveró. Al tiempo que contó que lo que más se ve en productos brasileños son las frutas frescas de estación. “Acá estamos entrando al invierno y allá, más al norte, ellos tienen buen clima todo el año entonces siempre traen las frutas para vender acá, además de ropas, calzados, fiambres y otros productos cárnicos. De todas formas, los mismos vecinos ya dejaron de comprar las carnes después ver el brote de Covid en el frigorífico de Tres Passos”, confirmó.