Intendentes definen acciones y nuevas obras pensando en la pospandemia

Domingo 14 de junio de 2020

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Eldorado tiene en marcha el 90% de las actividades

La administración municipal de Posadas se mostró decidida a seguir moviendo la economía local, que se vio frenada por la pandemia. Esta semana, además de las que ya estaban en marcha, se habilitaron nuevas actividades y se piensa en nuevas acciones para permitir que la economía posadeña se mantenga a flote.En Oberá, en tanto, prefieren mostrarse más cautos y estiman que de no registrarse casos positivos de Covid-19 en los próximos diez días, podrían flexibilizar más los horarios de actividades habilitadas y añadir algunos rubros que aún restan por reactivarse.Mientras, la administración de Eldorado tiene en marcha el 90% de la producción y aprovechó el parate para reflexionar con la población sobre cuáles son los aspectos centrales que se requieren avanzar, pensando en la pospandemia. Allí coincidieron en señalar en que se requieren más locales de esparcimiento, mejorar la infraestructura urbana y apuntar a la generación de fuentes de trabajo. Así, los responsables de las administraciones comunales analizaron las fortalezas y debilidades después de haberse transitado casi tres meses de cuarentena.Del mismo modo, jefes comunales como el de Jardín América están en alerta por la amenaza del virus. Otros, como el de Leandro N. Alem, detallan los sectores que considera más afectados en el marco del aislamiento impuesto, según el relevamiento realizado por El Territorio en diversas comunas.En Posadas, el intendente Leonardo “Lalo” Stelatto está preparando, en colaboración con Vialidad Provincial, una nueva etapa de asfalto, empedrado y cordón cuneta. Según se informó desde la administración comunal, es “para ‘peinar’ la mayoría de los barrios que todavía permanecen terrados”.Añadieron que ello está enmarcado en la promesa realizada el año pasado “de que continuaría el exitoso plan de asfalto”.Según destacaron, Stelatto está terminando los últimos detalles del plan para lanzar la maquinaria a la calle. De allí que destacan que vienen trabajando con obras, programas, contención social y modernización, a pesar de la cuarentena y la emergencia sanitaria y económica.A lo previo se añadió en los últimos días un nuevo plan piloto de recolección de residuos que se implementó en Villa Sarita y en el centro posadeño. Destacaron el acompañamiento de los vecinos, permitiendo separar los residuos inorgánicos que se trasladan hasta la planta de clasificación situada en Nemesio Parma.Desde la administración comunal destacan que, de esta forma, el slogan de “Posadas linda de nuevo” va tomando forma con la limpieza en los barrios, la recolección de residuos plásticos en la Costanera, el nuevo esquema de recolección de residuos y la constante reparación de los semáforos, señalización y pintura de las calles y avenidas.De allí que concluyen que “al término de la pandemia los que visiten Posadas encontrarán una ciudad totalmente renovada, reluciente y ordenada”.En estos días, cualquiera que recorra la ciudad de Posadas escasamente podría notar que se está en un estado de alerta sanitaria, ante el gran movimiento registrado en horario comercial.La mayoría de las actividades comerciales están en marcha, con mayores o menores ventas de acuerdo a cada rubro, pero con una ciudad que tiene elevado movimiento, como también comenzó a observarse en bares y restaurantes que volvieron a habilitarse.Siempre con los barbijos puestos, se observa una gran circulación respetando en cada ámbito los protocolos impuestos. A ello se añade también la posibilidad de las salidas, desde caminatas, salir en bicicleta o correr.Como se indicó, en Eldorado resolvieron lanzar el desafío de conocer en medio de la pandemia cuales son las mayores fortalezas o debilidades en la ciudad.Mediante una encuesta detectaron que un alto porcentaje demanda más actividades culturales (26%), seguido por la necesidad de crear más fuentes de trabajo (18%), mejor infraestructura urbana (15%) más propuestas nocturnas (9%) y más actividades deportivas (4%). A su vez, una mayoría (25%) indicó que le falta todo lo anterior y un mínimo porcentaje (3%) de los 4.768 consultados afirmó que no le falta nada. Con ello, está claro que son muchos los desafíos que tiene la ciudad pensando en la pospandemia (ver Eldorado tiene en marcha...).El director de Asuntos Jurídicos, Carlos Kozik, también adelantó a El Territorio que existe un intenso análisis sobre cómo continuará el horario de atención de los locales comerciales.Según el relevamiento en marcha, la tendencia marca que “la gente se inclina mayoritariamente por el horario corrido”.La tendencia de la encuesta marca que el 40 por ciento de la población prefiere que la atención sea de 8 a 18.Representa uno de los temas a resolver en Eldorado tras la finalización de la pandemia.El director de Asuntos Jurídicos de Eldorado, Carlos Kozik, detalló cómo vienen encarando la cuarentena. Indicó que los más perjudicados fueron los sectores de gastronomía, hotelería, talleres de chapa y pintura, de reparaciones en general, la construcción y los oficios.Recordó que en la ciudad, rubros como hotelería todavía no fueron autorizados, “la gastronomía no se recuperó y sigue casi sin clientes, venden vía delivery o retiro en el local, las personas optaron por no salir”.Indicó que respecto a los talleres en general, tienen “muy poco trabajo, de lo mismo se quejan los mecánicos, herreros, albañiles, pintores, electricistas, plomeros, reparadores de heladeras, aires acondicionados, entre otros”.Kozik recordó que Eldorado autorizó para la actividad comercial el horario de lunes a viernes de 8 a 18 con el beneplácito de los trabajadores de los comercios, mientras que los sábados se atiende de 8 a 17 y los domingos de 8 a 13.“Se está evaluando extender el horario comercial de lunes a sábados hasta las 19”, explicó. Añadió que el horario de esparcimiento para bares y gastronomía se extendió hasta las 3 de la madrugada, sin mayores inconvenientes.Fortalezas y debilidadesAl ser consultado sobre las fortalezas y debilidades en medio de la cuarentena, resumió que en lo primero “Eldorado tiene un Comité de Crisis muy comprometido; un intendente de profesión médico que puede comprender la real dimensión del peligro que implica la pandemia, que la mayoría de los vecinos se cuidan”, y entre lo preocupante citó “la permeabilidad de la frontera y el ingreso de personas residentes fuera de la provincia”.Concluyó que la ciudad tiene “prácticamente el 90 % de las actividades restablecidas”.