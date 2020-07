Intendente realizó su descargo tras polémica frase

Domingo 26 de julio de 2020

El intendente del partido bonaerense de José C. Paz, Mario Ishii, generó una polémica al reconocer que tiene que “cubrir” a gente que “está vendiendo falopa con las ambulancias” y aseguró que no se refería a “encubrir” un delito sino a que está “cubriendo institucionalmente” el área de Salud en medio de la pandemia de coronavirus.“Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo lo tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, afirmó el jefe comunal.Las polémicas afirmaciones se dieron en medio de una discusión que mantuvo con trabajadores municipales del área de Salud que le reclamaban cambios en las condiciones laborales.El planteo de los empleados sanitarios era reducir la cantidad de horas de trabajo para poder tener tiempo para descansar y pasar con sus familias. Sin embargo, la situación derivó en la polémica afirmación de Ishii sobre la venta de drogas con ambulancias del distrito.Tras la polémica, el mandatario comunal debió salir a aclarar la situación y contó que por la pandemia de coronavirus quería que trabajaran 12 horas en vez de 8, con el consiguiente aumento de sueldo, pero la iniciativa fue rechazada por los empleados.