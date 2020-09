Institucionalidad más débil por juicio político a Vizcarra, alertan - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020

La Defensoría del Pueblo de Perú advirtió ayer que el proceso de vacancia (juicio político) aprobado el viernes pasado en el Congreso, que pone en duda la continuidad del presidente Martín Vizcarra, “debilitaría más nuestra frágil institucionalidad y pondría en riesgo los esfuerzos realizados para superar los efectos de esta pandemia”.“El enfrentamiento entre los poderes del Estado no sólo afecta el fortalecimiento de nuestro sistema democrático sino que también daña severamente el ejercicio de derechos fundamentales de millones de peruanas y peruanos”, señaló la Defensoría en un comunicado oficial.En la misma línea, la líder opositora Keiko Fujimori, señaló que destituir a un mandatario es una medida extrema que se adopta luego de haber agotado todos las otras vías y afirmó que “no existen elementos suficientes” para que el presidente sea destituido por el Congreso.“Hasta hoy no existen elementos suficientes ni procedimientos necesarios para vacar (destituir) al presidente”, dijo en un video publicado en redes sociales la hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y jefa del opositor partido Fuerza Popular (derecha populista). Además, la Defensoría alertó de que “el país viene atravesando una crisis sanitaria sin precedentes”.El Congreso inició el viernes un proceso de destitución a Vizcarra, que se votará el viernes próximo, por unos audios en los que supuestamente pide a asesores que mientan sobre la contratación aparentemente irregular del cantante Richard Cisneros.La Defensoría defendió la necesidad de una “investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público, con el fin de determinar responsabilidades penales”.También argumentó que la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente es una figura cuya configuración y límites es aun materia de un extendido debate constitucional.