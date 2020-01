Instagram lleva los Mensajes Directos a la web

Jueves 16 de enero de 2020 | 14:00hs.

La experiencia de mensajería directa será esencialmente la misma a través del navegador que en el móvil. Se podrán crear nuevos grupos o iniciar un chat con alguien desde la pantalla de DM o desde una página de perfil. También se podrá tocar dos veces para dar me gusta a un mensaje, compartir fotos desde el escritorio y ver la cantidad total de mensajes no leídos que tiene. Además permitirán recibir notificaciones DM de escritorio si se habilita las notificaciones para todo el sitio de Instagram en el navegador. Instagram dice que "continuará iterando" sobre esto durante la prueba.







Instagram finalmente está poniendo mensajes directos en la web. A partir de esta semana, un "pequeño porcentaje" de los usuarios globales de la plataforma podrán acceder a sus DM desde el sitio web de Instagram, lo que debería ser útil para empresas, personas influyentes y cualquier otra persona que envíe muchos DM, mientras que también ayuda a completar la aplicación en su experiencia a través de otros dispositivos que no sea un celular. El lanzamiento en principio es solo una prueba, dice la compañía, y más detalles sobre una posible expansión a gran escala vendrán en el futuro cercano.Cuando se le preguntó por qué Instagram priorizaba los DM web en lugar de una aplicación para iPad por ejemplo, un portavoz de la compañía contestó al medio especializado The Verge a su justificación habitual y dijo que los DM en la web ayudarán a los usuarios a "mantenerse en contacto con las personas que les importan".Facebook se ha centrado cada vez más en la mensajería durante el año pasado. El CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, dijo a The New York Times la primavera pasada que "los mensajes privados, los grupos y las historias" eran las "tres áreas de comunicación en línea de más rápido crecimiento". Las historias de Instagram ya están en la web, y con el anuncio de estos días, Instagram ahora permite a algunos de sus usuarios que también tengan acceso a chats grupales y mensajes privados desde el navegador, lo que se alinea con lo que Zuckerberg dijo que él y la compañía priorizarían.El creador de Facebook además afirmó el año pasado que la compañía planea eventualmente permitir que los usuarios de Facebook, WhatsApp e Instagram se envíen mensajes entre sí, independientemente de la plataforma que estén utilizando. Todavía no se sabe cómo la corporación planea llevar a cabo esta hazaña, pero el navegador podría potencialmente jugar un papel importante, aunque solo sea para dar a los usuarios aún más flexibilidad sobre dónde tienen conversaciones.Los DM de Instagram en la web vendría a ser una gran herramienta como ya lo es WhatsApp Web, ya que existen muchas personas que ocupan su computadora portátil durante la mayor parte del día, por lo que tratar los DM de Instagram como lo hacen con cualquier otra aplicación de chat de escritorio agiliza el proceso de trabajo y hace que chatear sea más rápido y fácil.