Inspiración matutina en tono nocturno y nostálgico - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

Los audios ya no nos pertenecen. Viralización, memes, videos, teatralizaciones son parte de las nuevas reglas del juego que imponen la tecnología y la facilidad de decir muchas cosas a un click. Desde enojos inusitados a trabalenguas, o historias cotidianas pero fantásticas, son parte del nuevo humor que copa las redes sociales.Pasando por el casi pionero en Twitter y Facebook: La gente anda diciendo, que proponía recabar frases irónicas y en tono gracioso de distintos espacios públicos, a los ya épicos Gente rota, que grafican audios enviados por WhatsApp de personas anónimas. El humor se redefine y en tiempos de pandemia, donde las noticias que ocupan las primeras planas no son siempre felices, Fernando Ledesma, más conocido como Pachi, llegó a oídos de todos los misioneros e incluso logró empatizar con distintos puntos del país que ya se convirtieron en amantes seguidores de sus divertidos relatos.Ese momento en el que te tenés que ir de la fiesta, pero de repente suena ese tema.... un temón que levanta a más no poder y al que no le podés decir que no. A eso hace referencia el audio más viralizado de Ledesma.“Decís, listo muchachos, ya me voy y suena este tema. No Pachi... mala palabra, boca sucia le decís al DJ. Esto no es una pieza, es una habitación. En cacique me convierto”, dice en tono jocoso el protagonista, que utiliza el nombre Pachi para referirse a cualquier amigo o ‘compinche’.Asumiendo que todo nació simplemente para hacer reír a sus amigos más cercanos, hoy sus frases son furor. Tras las especulaciones sobre si era correntino o de Concepción de la Sierra, el misterio se develó ya que Fernando es posadeño y, con 29 años, se dedica a la mecánica de automovilismo de competición.Además, en diálogo con Radioactiva 100.7, deslizó que ‘su guaina’ no sólo tiene nombre en la vida real: Ivana, sino que “tiene más sed que yo”.Los audios, sin embargo, no son nuevos, pero quizás entre tanto encierro, cobraron más notoriedad, en esa añoranza por las salidas con amigos. Nombrado también en sus alocuciones, Pascual sería ese allegado que archivó todo el material y viralizó luego esas viejas conversaciones.“Pascual me tiene amenazado. él tiene la mayoría de los audios. la vez pasada me mandó una captura como con 60 audios y él los viraliza, no se cómo pero los escucho y me doy cuenta de que fue él”, relató.Sobre la notoriedad instantánea, sin embargo, se mostró sorprendido cuando por primera vez su voz recorría todos los móviles.“Cuando mi hermano me dice: ‘che esta no es tu voz?’, yo no me acordaba de cuando lo mandé ni a quién”, arrancó contando Pachi, quien agregó que siempre manda mensajes a sus amigos, temprano en la mañana. “Salgo a hacer compras para el taller de mi hermano, escucho música y me da sed”, referenció sobre su inspiración matutina. Es que suena Olvídala, de Los Palmera, y Pachi se enciende. “Uno escucha esto y a ustedes les debe pasar tambien, dan unas ganas de sacarse la remera y revolearla. Es una cosa de locos, ya viene de sangre eso”, lanzó Ledesma, sin tener que dar mucha explicación sobre su genuino sentir.Artistas del dibujo como Ola y algunos standaperos con sede en Buenos Aires como Andrés Pomiro, ya se sumaron a la popularidad de los mensajes de Pachi, que según detalló, pasó la mayor parte de la cuarentena “básicamente trabajando. Desde el momento que pude, queriendo salir adelante. Creo que a todos nos afectó bastante pero sin perder el humor y la alegría porque esa es la base de la vida”.Con palpable alegría, la charla radial con Ledesma es naturalmente animada y refuerza el concepto de mantenerse siempre positivo.“A todos nos costó y nos sigue costando este tiempo pero tengo el pensamiento de que siempre hay uno que puede estar peor que mi situación, entonces me levanto todos los días intentando superarme y poniéndole onda a todo”, resumió Ledesma. “Cuesta, a todos nos cuesta, pero viéndole el lado positivo a todo, uno siempre encuentra la fuerza para seguir adelante”, cerró.