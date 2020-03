Inspector de tránsito en Garupá fue agredido por un ex policía

Viernes 13 de marzo de 2020

Muchos internautas en las redes sociales lo asociaron a una escena de la película multipremiada Relato salvajes, pero pasó en un Juzgado de Faltas de Garupá. Un hombre de 59 años, ex efectivo de la Policía provincial, fue filmado cuando agredió con cachetazo a un inspector municipal.

Según se pudo reconstruir, Juan Esteban M. (59) llegó a la sede judicial sobre la avenida Las Américas y calle Galván para acompañar a su esposa, que había sido multada porque la detuvieron y no presentó el carné de conducir. Pero lo que debía ser un simple trámite, terminó con el requerimiento de las Policía cerca de las 8 de la mañana.

En las imágenes que trascendieron en la víspera se lo ve al hombre desencajado, sin responder a los pedidos del personal del lugar para que se tranquilice. Un inspector se paró frente a él con los brazos cruzados sin que el hombre deje de hacer ademanes, amagando un golpe y empujando con el pecho al funcionario.

“Deje de tocarme, deme mi espacio. Usted me está faltando el respeto, está haciendo desorden y está gritando a mis compañeros”, expresó el inspector, lo que generó aún más ira de su interlocutor: “Usted me está instigando al desorden, porque me está haciendo comer (sic) lo que no debe ser. Usted quién se cree que es, maleducado de mierda”, respondió.

Ese fue el detonante. El empleado municipal se río y le dijo al ex policía que era él quien le estaba faltando el respeto. “Yo no le estoy faltando el respecto”, fue la respuesta que antecedió el tremendo golpe con mano abierta en la cara, casi sin aviso previo.

Después que lo intentó detener su esposa y todos pedían que se calme, el hombre siguió a los gritos diciendo “llamen a la Policía, usted que se cree para tocarme a mí”, siendo él quien había propinado el golpe.

La situación, según los audiovisuales, siguió afuera del establecimiento.

“El señor comenzó a agredirnos a nosotras, las secretarías, la esposa tiene un acta de infracción y se le retuvo el vehículo, ella en ningún momento habló, fue él quien presentó el acta y cuando le explicamos cómo era el procedimiento se alteró”, comentó Laura Cuellar, secretaria del Juzgado de Faltas de Garupá a este medio.

“Comenzó a agredirnos verbalmente, a destratarnos, agarraba cosas y rompía, tuvo que subir personal de Tránsito para poder defendernos”, agregó. La trabajadora relató que al inspector agredido lo llevaron a control médico por precaución, pero que está bien.

En tanto, señaló que ella y sus colegas hicieron la denuncia por “agresión verbal y destrato” y el inspector por el golpe y que presentaron el video que fue grabado por el personal del Juzgado como prueba.

También reclamó que los efectivos de la Comisaría Quinta no detuvieron al sujeto y “lo dejaron ir en su propio vehículo”.



Blanco de agresiones

Este nuevo caso de agresión a un inspector de tránsito reavivó el debate sobre los riesgos que sufren estos oficiales a la hora de labrar multas.

Desde el Juzgado de Faltas del municipio de Garupá afirmaron a El Territorio que las agresiones se dan en casos aislados, pero que los insultos e improperios se sufren casi a diario.

Cuellar, además afirmó que “todos los días hay casos, éste fue contundente, siempre vienen prepotentes, nos destratan por ser personal femenino”.