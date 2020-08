Insólita crítica de los fans de Paula Chaves a Zaira Nara - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020

Zaira Nara y Paula Chaves se plantaron frente a las críticas de sus seguidoras en una polémica impensada.Las modelos y conductoras se unieron y salieron al cruce de algunas mujeres que las cuestionaron por revelar una intimidad de sus hijas.Es conocida la amistad que las une, Paula eligió a Zaira como madrina de la menor de sus hijas, Filipa.Incluso, la menor de las hermanas Nara le “heredó” la ropa de su primogénita, Malaika, a su ahijada y eso quedó reflejado en la tierna postal familiar que publicó la esposa de Pedro Alfonso en su cuenta de Instagram.Al ver a la menor de la familia Alfonso-Chaves usando una de las prendas que le había regalado, la modelo se emocionó y lo expresó en los comentarios: “Las calzas de Filipa eran de Mali”, escribió acompañando la frase con emojis.El comentario de Zaira no cayó muy bien entre los seguidores de la mamá de Olivia, Baltazar y Filipa, que le reclamaron la indiscreción.Sin embargo, Zaira dejó en claro que su mensaje tenía otra intención: “¿Eh? Nada me da más amor que ver a mi ahijada con cositas de mi hija”, aclaró.Por su puesto su amiga no la dejó sola. Chaves salió a respaldar a su amiga incrédula por el reclamo: “¿Eh? ¿Es posta esto? Jajajaja”, escribió, tomándose la polémica con humor.Lo cierto es que las amigas también sientan postura sobre la sustentabilidad de la moda, la conexión con la naturaleza y avanzar hacia una relación amigable con el ambiente.